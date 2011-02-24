انتقاد از غیر متخصص بودن مدیران صنعت گردشگری در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی در گردهمایی انجمن علمی گردشگری ایران که عصر روز گذشته در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، گفت: تا کنون انجمن های علمی مختلفی تشکیل شده بود اما این نگرانی درباره تشکیل این انجمن نیز وجود دارد که به محفلی برای حل مسائل و امور مربوط به دانشجویان و اساتید تبدیل شود.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: در چند سال گذشته بررسی شد که 85 درصد شاغلان صنعت گردشگری آموزش متناسب با کار خود نداشتند اکنون نیز با این وجود گذشت سالها هنوز این درصد تفاوت نکرده است.

کرمی ادامه داد: برنامه ریزی برای صنعت گردشگری پنچ، ده و15 ساله است اما مدت زمان مدیریت مدیران گردشگری در ایران در نهایت پنج ساله است با این حال می بینیم که در عرض چند ماه مدیران گردشگری تغییر می کنند و افرادی پشت این میزها می نشینند که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد. انگار که دانش و تجربه در این صنعت هیچ جایگاهی ندارد.

