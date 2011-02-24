وضعیت فعلی صنعت گردشگری شایسته ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، استاد دانشگاه در گردهمایی انجمن علمی گردشگری ایران که عصر روز گذشته در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، گفت: این انجمن به دنبال تاسیس مرکز پ‍ژوهشی دانشگاه تهران و برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید و پژوهشگران تاسیس شد.

رئیس هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران ادامه داد: این انجمن با هدف نهادینه کردن و نظم دادن به جامعه علمی و فعالیت های اساتید و دانشجویان در آینده تشکیل شد تا بتواند بر سیاستگذاری های کلان و دقیق و علمی تاثیرگذار باشد. بنابراین مطمئن هستیم که جامعه علمی هم توانایی آن را دارد و آنقدر قوی هست که بتواند کاری کند که صنعت گردشگری امروز در وضعیت فعلی نباشد.

بای سلامی ضمن انتقاد به وضعیت گردشگری موجود در کشور بیان کرد: امروز ایران کمترین سهم از گردشگران خارجی دنیا را دارد درحالی که بیشترین و بهترین ظرفیتها در ایران موجود است.

وی با اعلام اینکه انجمن های علمی مقدمه ای برای تشکیل اجتماع علمی است گفت: جامعه علمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

رئیس هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران تصریح کرد: تا زمانی که اجتماع علمی تشکیل نشود و دانشمندان به خود ارج ندهند و فعالیت های علمی و کلی گویی ها را از یکدیگر تفکیک نکنند ما همچنان بر سر جای خود در جا خواهیم جا و کاری از پیش نمی بریم.

وی ادامه داد: اگر پارادیم های موجود در گردشگری نتوانستند تحولی در جامعه به وجود بیاورند باید به آنها شک ونقد کرد چون معتقدیم هر کسی که بخواهد کاری را انجام دهد حتما می تواند.

بای سلامی گفت: مسئله علم در جوامع درجه و میزان دارد . همه جوامع علم دارند اما برخی اندک و برخی بیشتر. آنها که علم بیشتری دارند مباحثی را مطرح می کنند که در آن فضای کسب و کار ایجاد می شود و آنان که علم کمتری دارند دچار نقد نظری هستند.