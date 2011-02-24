پرشورترین کنسرت جشنواره موسیقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،کنسرت گروه موسیقی "لیان" تنها گروه موسیقی بومی و محلی در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجربود که با اجرای قطعات محلی بوشهری که همراه با نمایش های آیینی و رقص های سنتی این خطه از سرزمین ایران بود برگزار شد.

درابتدای این کنسرت محسن شریفیان سرپرست این گروه موسیقی ضمن خوش آمدگویی خطاب به حاضرین در سالن گفت : در این برنامه سعی کردیم آثاری از موسیقی محلی و آیین های سنتی بوشهری که با رقص های محلی هراه است جهت معرفی به مخاطب عرضه کنیم به همین دلیل مسئولان باید کمی حوصله به خرج دهند و با تامل با این آیین ها برخورد کنند چون حرکت را نمی توان از موسیقی ایران گرفت و راهی جز پذیرفتن نیست و از سوی دیگر موسیقی محلی همواره با رقص های آیینی است که متاسفانه در حال نابودی است همراه بوده است.

پس از پایان صحبت های شریفیان گروه موسیقی "لیان" قطعات "پنجه بنکی" ، "نی مه" ، "محله خمونی"، را اجرا کرد پس از پایان این قطعه شریفیان به توضیح موسیقی بوشهر پرداخت و گفت : فرهنگ موسیقی بوشهر در طول حیات خود از فرهنگ های مختلف وام گرفته است و در اشعار و موسیقی این منطقه فرهنگ هایی از آفریقا، عرب ، اقوام ترک ،لر و کرد به چشم می خورد و در قطعه بعدی رقص چوب را معرفی می کنیم این رقص درحال حاضر در ایران مطرح نیست و تنها در برخی از روستاها به چشم می خورد.

پس از پایان صحبت های این نوازنده نی انبان هادی منوچهری و احمد قربانی به روی صحنه آمدند و رقص چوب را معرفی کردند، پس از این اجرا که مورد تشویق های فراوان از سوی حاضرین در سالن مواجه شد خیام خوانی به لهجه بوشهری به روی صحنه رفت در این اجرا "خدیرعزیززاده که یکی از پیشکسوتان خیام خوانی و از نوازنده های برجسته فلوت نیز هست هنگام اجرای قطعاتی از اشعار خیام رقص های محلی را اجرا کرد پس از پایان این قطعه رقص "چهار دسمالی" به روی صحنه رفت به گفته شریفیان این رقص نشان دهنده اتحاد بین مردم است که متاسفانه به دلیل بی توجهی به این آیین ها تقریبا در بوشهر اجرا نمی شود و به نوعی از بین رفته است.

اجرای رقص "چهاردسمالی" آخرین بخش از بخش نخست این اجرا بود و ادامه کنسرت گروه موسیقی "لیان" پس از 15 دقیقه استراحت بار دیگر از سر گرفته شد.

اجرای یک قطعه مذهبی بوشهری آغازگر این اجرا بود شریفیان در آغاز اجرای این قطعه گفت : در میان مهمانان عزیزی که در سالن حضور دارند همایون نصیری هنرمند جوان و نوازنده خوب پرکاشن نیز هست و من از این هنرمند جوان ایرانی می خواهم دراجرای سازهای کوبه ای ما را همراهی کند.

پس از پایان این قطعه که با تکنوازی پرکاشن همایون نصیری همراه بود قطعه سنج و دمام را اجرا کرد این قطعه برگرفته از موسیققی زار است ،قطعه "حنا بندان" از دیگر قطعاتی بود که اجرا شد و مورد تشویق های فراوان حاضرین در جمع قرار گرفت.

"یزله خوانی" از دیگر قطعاتی بود که توسط احمد قربانی به روی صحنه رفت، شریفیان در توضیخ این قطعه گفت : این قطعه یاهوگویان توسط یزله خوان شروع می شود و زمانی که یزله خوانی به اوج می رسد یزله خوان حی علی صلات می دهد و اذان می گوید و پس از گفتن اذان با یک صلوات قطعه به پایان می رسد .

پس از اجرای قطعه "یزله خوانی" که با صلوات حاضرین در سالن اصلی تئاتر شهر همراه بود قطعه "زار" که متعلق به منطقه ای خارک است اجرا شد، آخرین بخش از اجرای این گروه موسیقی به معرفی رقص محلی بندری اختصاص داشت .

در حاشیه

- کنسرت گروه موسیقی "لیان" یکی از پرشورترین و پر مخاطب ترین کنسرت هایی بود که تا روز سوم بیست وششمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفت.

-یکی از اقدام های محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان توضیح تاریخچه هر یک از قطعلت بود که این توضیحات روشنگری مخاطب را دربر داشت.

-شریفیان در توضیح رقص های محلی گفت که اغلب این رقص ها به دلیل محدودیت های موجود و کم توجهی مسئولان در حال نابودی است و فقط اسمی از آنها باقی مانده است اما هیچ مسئولی پاسخگو نیست که اگر این حرکات آئینی را از مردم گرفتیم چه چیزی جایگزین کرده ایم؟

- سرپرست گروه لیان در بخش هایی از صحبت های خود به کم و کیف حضور خود در جشنواره موسیقی فجر در سالهای مختلف اشاره کرد و گفت : من از نهمین جشنواره موسیقی فجر در این رویداد فرهنگی شرکت کرده ام در آن زمان که در بخش جوان شرکت داشتم خوب یادم هست که تمام شرکت کننده ها که روی صحنه می رفتند فقط به گل روی صحنه نگاه می کردند و بعد هم اجرای خود را قطع می کردند و این قضیه برای من سئوال شده بود تا اینکه نوبت خودم رسید وقتی می خواستم روی صحنه بروم یک مسئول گفت که وقتی روی صحنه رفتم اول باید به گل روی صحنه نگاه کنی بعد هم چراغ قرمز که روشن شد اجرا را قطع می کنی و بعد من فهمیدم قضیه از چه قرار است و حالا باید بگویم که ما هنرمندان فعال در عرصه موسیقی چراغ قرمزهای متعددی را پشت سر گذاشتیم که به اینجا رسیدیم.

- مهمانان زیادی از بازیگران و هنرمندان رشته های مختلف هنری و مسئولان در سالن حضور داشتند که می توان به علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد ، لیلی افشار و نمایندگان سفارت سوئد اشاره کرد.

- صدای سالن بسیار بد بود اما کنسرت این گروه موسیقی آنقدر پرشور وحرارت برگزار شد که کاستی های موجود در اجرا کمتر دیده می شد.