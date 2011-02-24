مبارزه 200 تکواندوکار در جام بیست و سوم

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از امروز پنجشنبه با حضور 19 تیم داخلی و خارجی در ارومیه آغاز شد.

مسابقات تکواندو بین المللی جام فجر در دو بخش مردان و زنان به مدت 2 روز برگزار خواهد شد که در بخش بانوان 60 تکواندوکار در قالب تیم‌هایی از هیئت تکواندو ارومیه، هیئت تکواندو تهران، امید ایران، تعاونی مالی اعتباری وحدت از کشورمان و فرانسه، اردن، صربستان، گرجستان و دو تیم از افغانستان در سالن پیام ارومیه به رقابت خواهند پرداخت.

در بخش مردان نیز 140 تکواندوکار از افغانستان، مجارستان، اردن، صربستان، تاجیکستان، آذربایجان، امید ایران، وحدت مازندران، مقاومت آذربایجان غربی، ارمنستان، گرجستان، سودان، روسیه و سه تیم از عراق در سالن غدیر ارومیه مبارزه خواهند کرد.

امروز پنجشنبه در اولین روز مسابقات تکواندوکاران اوزان فرد به رقابت خواهند پرداخت.