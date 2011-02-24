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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۴

دیدار عقب افتاده هفته هجدهم/

آرسنال به یکقدمی منچستریونایتد رسید

آرسنال به یکقدمی منچستریونایتد رسید

آرسنال با برتری در دیدار عقب افتاده مقابل استوک سیتی به یک امتیازی منچستریونایتد در صدر جدول رده بندی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی آرسنال در ورزشگاه امارات برگزار شد، توپچی‌ها با گل دقیقه 8 سباستین اسکیلاچی مقابل حریف خود استوک به برتری رسیدند.

آرسنال در حال حاضر با یک بازی بیشتر نسبت به منچستریونایتد، صدرنشین رقابت‌ها در فاصله یک امتیازی این تیم قرار دارد.

تنها دیدار باقیمانده از هفته هجدهم رقابت‌ها را چلسی و منچستریونایتد در تاریخ 10 اسفند برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 57 امتیاز - 26 بازی
2- آرسنال 56 امتیاز - 27 بازی
3- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی
4- تاتنهام 47 امتیاز - 27 بازی
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18- ویگان 27 امتیاز - 27 بازی
19- وستهام 25 امتیاز - 27 بازی
20- ولورهمپتون 25 امتیاز - 27 بازی

کد مطلب 1260441

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