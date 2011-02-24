موفقیت فرهنگی نظام در بخش فرهنگی بیش از سایر حوزه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان زنجان افزود : پیامبر اکرم (ص) یکی از فلسفه های بعثت خود را موضوع مکارم اخلاق بیان می کند و این امر باید محور و راهنمای حرکت جامعه اسلامی قرار گیرد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه یکی از سیاستهای ستاد شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان زنجان پیاده کردن مکارم اخلاقی در سطح جامعه است یادآور شد : فطرت انسان ، فطرت پاکی است و این تغییر و تحولات جامعه است که فطرت انسانها را تحت تأثیر قرار می دهد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیوست فرهنگی از محورهای تاکیدی مقام معظم رهبری و مسئولان عالی کشور است گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در راستای عملی کردن پیوست فرهنگی در دستگاههای مختلف امسال جشنواره بزرگ پیوست فرهنگی را با همکاری تمام ارگانها و دستگاههای مختلف استان اجرا می کند

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: پیوست فرهنگی راهگشای بسیاری از مشکلات فرهنگی در سطح جامعه است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت عظیم هیئات مذهبی، ‌مساجد و کانونهای فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ دینی بهره برد خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های برنامه های سال 90 استفاده از حداکثر ظرفیت اماکن فرهنگی و دینی در اجرای برنامه های ملی و مذهبی است .

وی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان آماده پشتیبانی از برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای سطح زنجان است گفت : باید موضوع کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها عمیق و پرمحتوا باشد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود : ما در حال حاضر تقابل دو جبهه حق و باطل را پیش رو داریم و جبهه حق به فرماندهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جبهه باطل به فرماندهی آمریکا در مقابل هم ایستاده اند و برگزاری کرسی های آزاداندیشی به تقویت جبهه حق یاری می رساند و در این جلسات بسیاری از شبهات از بین می رود .