تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه های چمران اهواز و بصره امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این مراسم شامگاه گذشته برگزار شد و در آن تفاهمنامه ای در 14 بند در راستای گسترش همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و با توجه به تمایل طرفین به تعمیم آن در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری توسط حسن مروتی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر صالح اسماعیل نجم رئیس دانشگاه بصره امضا و مبادله شد.

مروتی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از همکاری با دولت دوست و برادر عراق و نیز وجود اشتراکات فرهنگی بسیار میان دو کشور، گفت: امیدوارم در سفرهای آتی و ادامه مراودات، مفاد این تفاهمنامه عملیاتی شود و موجبات ارتقای آموزش عالی هر دو استان خوزستان و بصره را فراهم آورد.



همچنین صالح اسماعیل نجم رئیس دانشگاه بصره ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، به بازدیدهای انجام شده از دانشکده های علوم آب، کشاورزی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در این بازدید پیشرفت های همه جانبه و ارتقای زیرساخت ها در همه سطوح به ویژه آزمایشگاه ها و به کارگیری نرم افزار در بخش های کارگاهی و آزمایشگاهی را شاهد بودیم.



وی افزود: در مقایسه با سال 2004 که از دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کردم، امروز شاهد تفاوت های بسیار در بخش های مختلف بودم که حاکی از رشد همه جانبه است.



صالح، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز را با دانشکده کشاورزی مسکو که اخیرا از آن بازدید کرده مقایسه کرد و افزود: دانشکده کشاورزی اهواز بسیار مجهزتر و پیشرفته تر از دانشکده کشاورزی مسکو است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه شهید چمران اهواز در حال خدمت رسانی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در سطح استان است و امیدواریم با تعامل دوجانبه بتوانیم نهایت بهره مندی را به یکدیگر برسانیم.



همچنین کیوان ساعدی کارشناس حوزه کشورهای عربی در بخش بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی، از سوی دکتر قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، مقدم میهمانان از دانشگاه بصره را گرامی داشت.



وی مشترکات فرهنگی را موجب تسهیل در روابط و همکاری ها دانست و گفت: با شناختی که از رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دارم، قطعا این یادداشت تفاهم میان دو دانشگاه به بهترین نحو اجرا خواهد شد.



تبادل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان برای پژوهش، تدریس و تبادل نظر، فراهم کردن تسهیلات لازم برای شرکت اساتید و پژوهشگران دو دانشگاه در گردهمایی ها و همایش ها و نیز گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی، همکاری در برگزاری نمایشگاه های مشترک علمی، پژوهشی و فناوری و انجام طرح های مشترک، تبادل دانشجو در رشته ها ومقاطع مورد توافق برای ادامه تحصیل براساس مقررات جاری، فراهم کردن تسهیلات لازم برای شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی، حمایت از ایجاد کرسی زبان و ادبیات دو کشور در دانشگاه های یکدیگر از جمله مفاد این تفاهمنامه به شمار می رود.



این یادداشت تفاهم از زمان امضا به مدت سه سال معتبر است و به طور خودکار برای مدت زمان مشابه تمدید می شود مگر اینکه یکی از طرفین به صورت کتبی تعدیل یا فسخ آن را اعلام کند.

