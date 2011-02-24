عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- اوباما به منظور افزایش فشار به قذافی وزیر امور خارجه خود را برای مذاکره می فرستد.
- ملک عبدالله از کمک 35 میلیارد دلاری به مردم عربستان با هدف کاهش اعتراضات خبر داد.
- زلزله نیوزیلند تا کنون 98 کشته و 226 مفقود داشته است.
- انفجار تروریستی در کرکوک عراق 87 کشته و زخمی برجای گذاشت.
- سیف الاسلام قذافی گزارشهای مربوط به بمباران معترضان توسط نیروی هوایی ارتش لیبی را تکذیب کرد.
- اندونزی خواستار پایان کشتار مردم در لیبی شد.
- در نتیجه اعتراضات مردمی، دولت بحرین 308 زندانی سیاسی را آزاد کرد.
- سازمانهای فلسطینی شرق بیت المقدس اشغالی در اعتراض به مخالفت آمریکا با قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت، این کشور را تحریم کردند.
- جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر غزه را مورد حمله قرار دادند.
- به دنبال وخامت اوضاع در شهرهای لیبی، آلمان و آمریکا شهروندان خود را از این مناطق خارج کردند.
- قذافی دستور اعدام نظامیان مخالف با کشتار مردم لیبی را صادر کرد..
