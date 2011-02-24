جدیدترین رتبه بندی دانشگاههای دنیا/ جایگاه دانشگاههای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در رتبه بندی سال 2011 تغییراتی از جمله رتبه بندی های محلی و منطقه ای بیشتر و ارزیابی دوباره شاخصهای رتبه بندی برای نمایش بیشتر تاثیر آکادمیک حضور اینترنتی دانشگاهها صورت گرفته است. در این دوره از رتبه بندی تمرکز تنها بر روی ابعاد تحقیقاتی دانشگاهها نبوده و دیگر فعالیتهای آکادمیک از جمله آموزش، میزان مشارکت انجمنها، میزان انتقال تکنولوژیکی و دانش را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.

نتایج کلی نسخه جدید رتبه بندی وبومتریک نشان دهنده سلطه بی چون و چرای دانشگاههای آمریکایی است. در حالی که موسسه MIT رتبه اول دانشگاههای جهان را به خود اختصاص داده است. در میان 200 دانشگاه برتر جهان 115 دانشگاه از آمریکا حضور دارند و در این میان 16 دانشگاه نیز متعلق به کانادا هستند.

شکاف دیجیتالی آکادمیک میان دانشگاههای آمریکایی و دانشگاههای متعلق به کشورهای در حال توسعه همچنان برجای خود باقی مانده است. تنها نام 59 دانشگاه اروپایی در میان 200 دانشگاه برتر به چشم می خورد که 10 دانشگاه به بریتانیا تعلق دارند. همچنین جهانی شدن وب منجر به پدیدار شدن بین المللی دانشگاههای فرانسوی، استرالیایی، اسکاندیناوی، سنگاپور و تایوانی شده است.

بر اساس رتبه بندی جدید وبومتریک، رتبه 10 دانشگاه برتر جهان به 10 دانشگاه و موسسه آکادمیک آمریکایی اختصاص یافته است. MIT (موسسه تکنولوژی ماساچوست) در رتبه اول، هاروارد در رتبه دوم، استنفورد در رتبه سوم، کالیفرنیا برکلی در رتبه چهارم، کرنل در رتبه پنجم، ویسکنزین مدیسن در رتبه ششم، میشیگان در رتبه هفتم، مینه سوتا در رتبه هشتم، واشینگتن در رتبه نهم و دانشگاه پنسیلوانیا در رتبه دهم قرار دارند.

نکته شگفت انگیز این نسخه از رتبه بندی وبومتریک، حضور دانشگاه ملی تایوان در رتبه 12 جهانی است. 10 دانشگاه برتر آمریکای شمالی و کانادا نیز مشابه رتبه بندی جهانی بوده و به همان ترتیب از MIT آغاز شده و به پنسیلوانیا ختم می شود.

رتبه بندی دانشگاه های اروپا، اروپای مرکزی و شرقی از نظر وب سایت

به گزارش مهر، چهار رتبه برتر دانشگاه های اروپایی به دانشگاهها بریتانیا اختصاص یافته اند: کمبریج، کالج لندن، ساوثهمپتون، آکسفورد، موسسه تکنولوژی سوئیس، دانشگاه اسلو نروژ، دانشگاه هلسینکی فنلاند، دانشگاه ادینبرگ انگلستان، دانشگاه گلاسکو انگلستان و دانشگاه وین اتریش به عنوان 10 دانشگاه برتر اروپا انتخاب شده اند.

از سویی دیگر برترینهای بخش اروپای شرقی و مرکزی به دانشگاههای مشارکی و چارلز از چک، ژوبژانا از اسلوواکی، دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی بوداپست و دانشگاه اتووس لوراند از مجارستان، دانشگاه فنی چک، دانشگاه ژاجیلونیان از هلند، دانشگاه ایالتی لومونوسوف مسکو، دانشگاه واروکلا از هلند و دانشگاه ژگ از مجارستان اختصاص یافته است.

رتبه بندی دانشگاههای حوزه آسیا، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی از نظر وب سایت

به گزارش مهر، در بخش آسیا دانشگاههای ملی تایوان از کشور تایوان، توکیو و کیوتو از ژاپن، ملی چنگ کونگ و چیائو تانگ از تایوان، ملی سنگاپور، دانشگاه مرکزی از تایوان، هنگ کنگ، اوساکا و کِئیو از ژاپن رتبه های اول تا دهم را به دست آورده اند.

در حالی که در بخش آسیای جنوب شرق دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه جهانی 92، دانشگاه پرنس سونگلا با رتبه جهانی 324 از تایلند، دانشگاه چولالونکورن با رتبه جهانی 418 از تایلند، دانشگاه کاستسارت با رتبه جهانی 440 از تایلند، دانشکاه فنی مانیانگ با رتبه جهانی 466 از سنگاپور، دانشگاه ماهیدل با رتبه جهانی 499 از تایلند، دانشگاه گادجامادا با رتبه جهانی 583 از اندونزی، دانشگاه اندونزی با رتبه جهانی 599، دانشگاه چیانگ مای با رتبه جهانی 606 از تایلند و دانشگاه سین مالزی با رتبه جهانی 629 رتبه های اول تا دهم حوزه آسیای جنوب شرقی را بدست آورده اند.

در میان 10 رتبه اول دانشگاههای بخش جنوب آسیا نیز موسسه علوم بنگلور (رتبه جهانی 559) از هند، موسسه تکنولوژی کنپور (رتبه جهانی 564) از هند، موسسه تکنولوژی بمبئی (رتبه جهانی 589) از هند، موسسه تکنولوژی مدرس (رتبه جهانی1036) از هند، دانشگاه دهلی (رتبه جهانی 1143) از هند، موسسه مطالعات بنیادین تاتا (رتبه جهانی 1178) از هند، موسسه تکنولوژی دهلی (رتبه جهانی 1530) از هند، موسسه تکنولوژی کاراگپور (رتبه جهانی 1546) از هند، موسسه ملی تکنولوژی رورکلا (رتبه جهانی 1656) از هند و دانشگاه مدیریت علوم لاهور (رتبه جهانی 1692) از پاکستان رتبه اول تا دهم بخش جنوب آسیا را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی دانشگاههای آمریکای لاتین از نظر وب سایت

دانشگاه سائوپائولو برزیل، دانشگاه ملی مکزیک، دانشگاه دولتی کامپیناس از برزیل، دانشگاه فدرال ریوگراند دو سل از برزیل، دانشگاه فدرال ریودوژانیرو از برزیل، دانشگاه دولتی پائولیستا جولیو از برزیل، دانشگاه فدرال سانتا کاترینا از برزیل، دانشگاه فدرال میناس ژرایس از برزیل، دانشگاه 296 شیلی و دانشگاه 328 برزیل رتبه های اول تا دهم برترین دانشگاههای حوزه آمریکای لاتین بر اساس وب سنجی را تشکیل می دهند.

جدول وضعیت دانشگاههای آمریکای لاتین و آسیا

نام کشور نام دانشگاه رتبه جهانی رتبه در قاره نام کشور نام دانشگاه رتبه جهانی رتبه در قاره تایوان دانشگاه ملی تایوان 12 رتبه اول آسیا برزیل دانشگاه سائوپائولو 51 رتبه اول آمریکای لاتین ژاپن توکیو 16 رتبه دوم آسیا مکزیک دانشگاه ملی مکزیک 66 رتبه دوم آمریکای لاتین ژاپن کیوتو 24 رتبه سوم آسیا برزیل دانشگاه دولتی کامپیناس 161 رتبه سوم آمریکای لاتین تایوان ملی چنگ کونگ 80 رتبه چهارم آسیا برزیل دانشگاه فدرال ریوگراند دو سل 166 رتبه چهارم آمریکای لاتین تایوان چیائو تانگ 81 رتبه پنجم آسیا برزیل دانشگاه فدرال ریودوژانیرو 209 رتبه پنجم آمریکای لاتین سنگاپور ملی سنگاپور 92 رتبه ششم آسیا برزیل دانشگاه دولتی پائولیستا جولیو 238 رتبه ششم آمریکای لاتین تایوان مرکزی تایوان 95 رتبه هفتم آسیا برزیل دانشگاه فدرال سانتا کاترینا 240 رتبه هفتم آمریکای لاتین هنگ کنگ هنگ کنگ 104 رتبه هشتم آسیا برزیل دانشگاه فدرال میناس ژرایس 292 رتبه هشتم آمریکای لاتین ژاپن اوساکا 113 رتبه نهم آسیا شیلی دانشگاه شیلی 296 رتبه نهم آمریکای لاتین ژاپن کِئیو 121 رتبه دهم آسیا برزیل دانشگاه برزیل 328 رتبه دهم آمریکای لاتین

رتبه بندی دانشگاههای کشورهای عربی از نظر وب سایت

به گزارش مهر، دانشگاههای پادشاهی آل سعود، دانشگاه نفت و معادن پادشاهی فهد، دانشگاه امام محمد ابن سعود و دانشگاه پادشاهی عبد العزیز با وجود کسب رتبه های اول تا چهارم کشورهای عربی رتبه جهانی 212 تا 6934 را در رتبه بندی جهانی کسب کرده اند.

رتبه بندی دانشگاههای اقیانوسه و آفریقا از نظر وب سایت

دانشگاه ملی استرالیا با رتبه جهانی 77، دانشگاه کوئینزلند استرالیا با رتبه جهانی 83، دانشگاه ملبورن استرالیا با رتبه جهانی 86، دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا با رتبه جهانی 141و دانشگاه موناش استرالیا با رتبه جهانی 154در بخش اقیانوسیه و در قاره آفریقا نیز دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی با رتبه جهانی 317، دانشگاه پورتوریا آفریقای جنوبی با رتبه جهانی 474 ، دانشگاه ستلنبوش آفریقای جنوبی با رتبه جهانی 517، دانشگاه ویتواتِرزرَند آفریقای جنوبی با رتبه جهانی 640 و دانشگاه رودز آفریقای جنوبی با رتبه جهانی 700 از قاره آفریقا رتبه های اول تا پنجم رتبه بندی وبومتریک را در مناطق جغرافیایی خود کسب کرده اند.

رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای جهان را بر اساس ارزیابی آموزشهای برتر در وب، حجم، قابلیت دید و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاهها و منابع اطلاعات و تفسیر آنها رتبه بندی می کند.

دانشگاههای ایران

نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه شاخص اندازه صفحات وب شاخص قابلیت مشاهده توسط دیگران شاخص فایلهای قابل دسترسی شاخص منابع علمی و میزان ارجاعات دانشگاه تهران 938 819 974 966 789 دانشگاه فردوسی مشهد 1002 1046 2702 793 58 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1011 962 1937 1514 26 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1288 1003 3686 1446 1170

شاخصهای رتبه بندی وبومتریک در این نسخه از گزارش رتبه بندی شامل اندازه صفحات وب (size)، قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند (visibility)، فایل های قابل دسترسی ( rich file) و همچنین تعداد منابع علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar) بوده است.

دانشگاه تهران با رتبه جهانی 938، در شاخص اندازه صفحات وب امتیاز 819، در شاخص قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز 974، در شاخص فایلهای قابل دسترسی امتیاز 966 و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز 789 را به دست آورده است. این در حالی است که رتبه این دانشگاه در آخرین نسخه ای که از رتبه بندی وبومتریک در ماه مرداد منتشر شد رتبه جهانی دانشگاه تهران 899 اعلام شده بود.

دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این رتبه بندی به رتبه جهانی 1002 دست پیدا کرده است. امتیاز این دانشگاه در شاخصهای اندازه صفحات وب 1046، در قابلیت مشاهده از سوی دیگران 2702، در فایلهای قابل دسترسی 793 و در میزان ارجاعات 58 اعلام شده است.

رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته و از رتبه 1182 به رتبه 1011 ارتقا یافته است. شاخص اندازه صفحات وب در این دانشگاه امتیاز 962، قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز 1937، فایلهای قابل دسترسی امتیاز 1514 و میزان ارجاعات امتیاز 26 را به دست آورده است.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با فاصله ای بزرگ از آخرین رتبه جهانی دانشگاه ایرانی یعنی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رتبه 1288 جهانی قرار گرفته و در شاخصهای اندازه صفحات وب امتیاز 1003، قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز 3686، فایلهای قابل دسترسی امتیاز 1446 و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز 1170 را کسب کرده است.