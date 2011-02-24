نگاه نرم افزاری به حوزه کتاب می تواند سرانه مطالعه را ارتقا دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در دیدار با معاون فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور که در محل دفتر استاندار برگزار شد، گفت: نگاه نرم افزاری به حوزه کتاب در قالب طراحی یک طرح جامع می تواند سرانه مطالعه در کشور را ارتقا دهد .

وی اظهار داشت: در کنار فعالیتهای وزارت ارشاد در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی، صدا وسیما و رسانه های جمعی و گروهی نیز می توانند کاملاً اثر گذار باشند .

وی افزود: باید با ساز و کارهای لازم، بخشی از اعتبارات به حوزه های نرم افزاری سوق داده شود تا اصل هدف که افزایش مطالعه است محقق شود.

وی تصریح کرد: اگر در قالب برنامه ای از پایان دوره ابتدایی، بتوان دانش آموزان را به سمت خواندن کتاب راهنمایی کرد و نظام آموزشی ما بخوبی این کار را طراحی کند، تردیدی نیست که این کار در پاره ای اوقات بهتر از ساخت کتابخانه خواهد بود .

نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که در حوزه های فرهنگی، معمولاً جهت گیریها بسمت کارهای سخت افزاری است، گفت: چتری که از دوره های گذشته برروی فعالیت دستگاه ها سایه انداخته بود معمولاً ایده های فرهنگی سخت افزاری بود .

اعلایی با بیان اینکه دولت دهم از ابتداء تأکید بر برنامه ریزیهای نرم افزاری داشته، ادامه داد: تأکیدات ویژه ریاست محترم جمهور بر برنامه های محتوائی و نرم افزاری می باشد و رویکرد بر ساخت و ساز قرار ندارد .

وی بیان کرد: هدف اصلی باید ترویج کتابخوانی و فرهنگ مطالعه باشد چرا که این امر 1400 سال است که در مکتب ما ریشه دارد .

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری افزود: در استانهای مختلف ظرافتهای فرهنگی متنوعی وجود دارد و باید در برپایی نمایشگاه ها بگونه ای برنامه ریزی کرد که در محتوای کار و بازده کارکرد نمایشگاه ها تأثیر آن ملموس باشد .

وی اظهار کرد: این نمایشگاه ها باید بتوانند به نیازهای فرهنگی استانها پاسخ مثبت دهند و نباید تکراری و هم مانند برگزار شوند .

در ابتدا این نشست بهمن دری معاون فرهنگی، وزیر ارشاد گفت: برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی از کارهای استراتژیک این وزارت خانه است .

وی افزود: نمایشگاه های کتاب، دایره انتخاب را وسیع می کنند و نیازهای اهل مطالعه را برطرف می نماید و از سوی باعث جذب افرادی که اهل مطالعه نبودند نیز می شود .

وی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب بین المللی تهران به تعبیر ریاست محترم جمهور، بزرگترین مانور فرهنگی سال محسوب می شود .

دری ادامه داد: ما برای آنکه بتوانیم این گفته جناب آقای دکتر احمدی نژاد را بعنوان یک نماد ترویج دهیم به برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی اهمیت می دهیم .