نگاه نرم افزاری به حوزه کتاب می تواند سرانه مطالعه را ارتقا دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در دیدار با معاون فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور که در محل دفتر استاندار برگزار شد، گفت: نگاه نرم افزاری به حوزه کتاب در قالب طراحی یک طرح جامع می تواند سرانه مطالعه در کشور را ارتقا دهد.
وی اظهار داشت: در کنار فعالیتهای وزارت ارشاد در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی، صدا وسیما و رسانه های جمعی و گروهی نیز می توانند کاملاً اثر گذار باشند.
وی افزود: باید با ساز و کارهای لازم، بخشی از اعتبارات به حوزه های نرم افزاری سوق داده شود تا اصل هدف که افزایش مطالعه است محقق شود.
وی تصریح کرد: اگر در قالب برنامه ای از پایان دوره ابتدایی، بتوان دانش آموزان را به سمت خواندن کتاب راهنمایی کرد و نظام آموزشی ما بخوبی این کار را طراحی کند، تردیدی نیست که این کار در پاره ای اوقات بهتر از ساخت کتابخانه خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که در حوزه های فرهنگی، معمولاً جهت گیریها بسمت کارهای سخت افزاری است، گفت: چتری که از دوره های گذشته برروی فعالیت دستگاه ها سایه انداخته بود معمولاً ایده های فرهنگی سخت افزاری بود.
اعلایی با بیان اینکه دولت دهم از ابتداء تأکید بر برنامه ریزیهای نرم افزاری داشته، ادامه داد: تأکیدات ویژه ریاست محترم جمهور بر برنامه های محتوائی و نرم افزاری می باشد و رویکرد بر ساخت و ساز قرار ندارد.
وی بیان کرد: هدف اصلی باید ترویج کتابخوانی و فرهنگ مطالعه باشد چرا که این امر 1400 سال است که در مکتب ما ریشه دارد.
این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری افزود: در استانهای مختلف ظرافتهای فرهنگی متنوعی وجود دارد و باید در برپایی نمایشگاه ها بگونه ای برنامه ریزی کرد که در محتوای کار و بازده کارکرد نمایشگاه ها تأثیر آن ملموس باشد.
وی اظهار کرد: این نمایشگاه ها باید بتوانند به نیازهای فرهنگی استانها پاسخ مثبت دهند و نباید تکراری و هم مانند برگزار شوند.
در ابتدا این نشست بهمن دری معاون فرهنگی، وزیر ارشاد گفت: برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی از کارهای استراتژیک این وزارت خانه است.
وی افزود: نمایشگاه های کتاب، دایره انتخاب را وسیع می کنند و نیازهای اهل مطالعه را برطرف می نماید و از سوی باعث جذب افرادی که اهل مطالعه نبودند نیز می شود.
وی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب بین المللی تهران به تعبیر ریاست محترم جمهور، بزرگترین مانور فرهنگی سال محسوب می شود.
دری ادامه داد: ما برای آنکه بتوانیم این گفته جناب آقای دکتر احمدی نژاد را بعنوان یک نماد ترویج دهیم به برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی اهمیت می دهیم.
وی خاطر نشان ساخت: از ابتداء پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون جمعاً 184 نمایشگاه در استانها برگزار شده که از این رقم 94 مورد آن در دولتهای نهم و دهم بوده که سهم استان ایلام در این تعداد 7 نمایشگاه بوده است.
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