به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شامگاه چهارشنبه در حاشیه آیین چهارمین دوره تقدیر از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان شماره یک فن‌آفرینی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به بهره‌برداری رسید.

این ساختمان دارای زیربنایی به مساحت شش هزار متر مربع بوده و سه قسمت یک، دو و سه طبقه دارد و در مجموع از 48 واحد تشکیل شده است.

قسمت یک طبقه ساختمان فن‌آفرینی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای 9 فضای تجاری 30 تا 40 متر مربعی است.

قسمت‌های دو طبقه و سه طبقه این ساختمان به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد و در قسمت دو طبقه امکان استقرار 17 واحد فناوری در فضاهایی به مساحت 70 تا 150 متر مربع وجود دارد.

در قسمت سه طبقه ساختمان شماره یک فن‌آفرینی نیز امکان استقرار 12 واحد فناوری در فضاهایی به مساحت 70 تا 125 متر مربع محیا شده است.

مجهز بودن ساختمان فن‌آفرینی به یک آمفی‌تئاتر در دو طبقه با زیربنای 115 متر مربع، از دیگر موارد طراحی شده در ساختمان شماره یک فن‌آفرینی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.