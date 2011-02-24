به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله صمدیان دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر درباره تغیر زمان برگزاری این مراسم یادداشتی را با عنوان "نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر "هنوز" روی دیوار است"، منتشر کرده است.

در این یادداشت آمده است:"ظاهرا یکی از دلایل کمک‌های مالی ارشاد به خانه هنرمندان در اختیار گذاشتن فضاهای نمایشگاهی این تنها خانه‌ هنرمندان، برای ارائه آثار نمایشگاه‌ هنرهای تجسمی فجر در کنار چندین فرهنگسرا، موزه و دیگر گالری‌های در اختیار ارشاد است."

صمدیان در ادامه اشاره می کند:"برای مثال امسال از دوازدهم بهمن ماه نمایشگاه انفرادی شش هنرمند برگزیده نمایشگاه هنر های تجسمی فجر به مدت بیش از 25 روز‌ تقریبا در تمامی گالری‌های خانه هنرمندان برقرار است و این درحالی است که در طول سال، بر طبق مصوبه شورای عالی هنرمندان، فضای محدود این خانه، برای نمایشگاه‌های انفرادی، زمانی حدود یک هفته تا ده روز را در اختیار می‌گذارد به‌جز نمایشگاه‌های گروهی خاص همچون جشن تصویر سال که به‌گفته‌ مدیریت محترم خانه، حداکثر زمان پیش‌بینی شده‌ شورا، برای این رویداد سه هفته است."



در ادامه این متن می خوانیم:"علی‌رغم تاکید چندباره دبیرخانه‌ جشن تصویر سال مبنی بر زمان‌بندی این رویداد از اول تا بیستم اسفند هرسال (با درنظر گرفتن ده روز پایانی سال به‌عنوان روزهای غیرنمایشگاهی)، متاسفانه امسال نیز این تداخل زمانی، یک هفته از سه‌ هفته مفید پایان سال را از گروه کثیر هنرمندان این رویداد می گیرد و این یعنی دریغ کردن تنها فرصت و زمان ارائه آثار بسیاری از شرکت‌کنندگان این دوره که تعدادشان از مرز 2500 نفر گذشت."

وی در ادامه تاکید می کند:"این وضعیت در مورد جشنواره فیلم تصویر نیز که پارسال علی‌رغم نمایشگاه تصویر از اول اسفند ماه شروع به‌کار کرد، صدق می‌کند، چراکه امسال این فرصت به‌خاطر چند میان برنامه‌ زمان‌گیر در تنها سالونک نمایش و همایش باقیمانده‌ خانه هنرمندان که به نام نامی بتهوون مزین است، تنها فرصت باقیمانده برای نمایش حدود 200 فیلم کوتاه و نیمه بلند جوانان مستعد کشور،زمانی کمتر از دوهفته خواهد بود آن هم فیلم‌هایی که اکثرا امکان و محل نمایش عمومی را علیرغم دریافت مجوز کتبی از وزارت ارشاد، پیدا نخواهند کرد."



دبیر جشن تصویر سال درباره تغیر زمان برگزاری در ادامه توضیح می دهد:"طبق آخرین پیغام تلفنی که شب گذشته چهارشنبه چهارم اسفند ماه، از آقای دکتر جوزانی دریافت شد، فضاهای نمایشگاهی خانه را از ساعات پایانی روز پنجشنبه، جهت چیدمان بیش از 700 تابلو در اختیار خواهیم داشت که امیدواریم این‌گونه شود. در غیر این‌صورت بسیار طبیعی است که از چند نقطه نظر، امکان برگزاری تصویر سال 89 را نداشته باشیم."



وی در پایان این متن خاطر نشان می کند:"در پایان این گزارش ناگزیر قول اینترتی می‌دهیم که لیست کامل هنرمندان راه‌ یافته به هشتمین جشن تصویر سال را امشب روی سایت تصویرسال قرار می دهیم که امیدواریم باعث رضایت خاطر راه یافتگان شود."