زمین چمن مصنوعی هاکی در ایلام ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی صبح پنجشنبه در دیدار با نائیب رئیس فدراسوین هاکی کشو با اشاره به سوابق ارزشمند هاکی در ایلام و افتخارات بسیار زیاد ورزشکاران ایلامی، آمادگی استان را برای احداث زمین اختصاصی چمن مصنوعی هاکی با مشارکت فدراسیون اعلام کرد.

وی پیشنهاد کرد: از ورزشکارن و مربیان توانمند ایلامی در اردوهای ملی بیشتر استفاده شود تا شاهد حضور ورزشکاران بیشتری از استان ایلام در تیم ملی هاکی باشیم .

در این دیدار خانم تهرانچی نایب رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به توانمندی و استعدادهای شگرف ورزشکاران هاکی باز ایلامی در بخش بانوان و آقایان، ایلام را پایگاه خوبی برای توسعه ورزش هاکی کشور دانست.

ویبرای میزبانی اردوهای ملی و قهرمانی کشور در ایلام اعلام آمادگی کردند و گفت: در سال آینده کلاس مربیگری بانوان با هزینه فدراسیون برگزار شود .