دو شرکت تولید و پخش مواد غذایی در بوشهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد محمدیان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شرکت پخش محصولات شیرین عسل واقع در چغادک، بسته ‌های شکلات تافی یک کیلویی تاریخ گذشته را تبدیل به بسته‌های سه کیلویی کرده و با درج تاریخ مجدد، اقدام به پخش آن می ‌کرد.

وی اظهار داشت: حجم اجناس تاریخ گذشته این شرکت یک تن و 300 کیلوگرم بوده که با همکاری نیروی انتظامی ضبط شد.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت بوشهر در خصوص تخلف شرکت نان آواران خوشه گندم نیز گفت: این شرکت با قیچی کردن قسمتهای دارای آلودگی نان های تاریخ گذشته، مجدداً نان ‌ها را بسته بندی و توزیع می ‌کرده است.