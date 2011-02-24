عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات انتخاب اعضای هیئت امناء دانشگاه آزاد/ 6 انتخاب از میان دهها نام

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات نحوه تعیین اعضای هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی گفت: 3 نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هستند باید برای عضویت در هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد شوند همچنین 3 عضو هیئت علمی دیگر نیز توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی تعیین می شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کلیه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می توانند گزینه های مدنظرشان برای عضویت در هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی را پیشنهاد دهند.

وی افزود: گزینه های پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع آوری و در یک جلسه مستقل در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.

کبگانیان خاطرنشان کرد: اگر اشکال و تأخیری پیش نیاید موضوع گزینه های پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی هفته آینده مطرح می شود و هر چه سریعتر موضوع هیئت امناء دانشگاه آزاد جمع بندی نهایی خواهد شد تا هیئت امناء بتواند اولین جلسه اش را تشکیل دهد.

کبگانیان یادآور شد: با مذاکرات و تعاملاتی که صورت گرفت آخرین اصلاحی که در اساسنامه هیئت امناء دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت در شرف ابلاغ است. به موازات این موضوع یک وقت دو هفته ای به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده است تا پیشنهادهای خود برای عضویت در هیئت امناء دانشگاه آزاد را معرفی کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اینکه این فرصت دو هفته ای، به میزان 2 هفته پس از تصویب اصلاحات اساسنامه است یا پس از ابلاغ آن گفت: برداشت شخصی ام این است که دو هفته پس از تصویب مدنظر است.