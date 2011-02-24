همایش مبانی فلسفی علوم انسانی در قم آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی صبح پنج‌شنبه در مراسم آغاز به کار این همایش با اشاره به اینکه همایش در 5 محور فراخوان مقاله داشته است گفت: کلیات و تاریخچه علوم انسانی، مبانی هستی‌شناسی علوم انسانی، مبانی معرف‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی و مبانی روش‌شناختی علوم انسانی از جمله محورهای همایش هستند.



حجت الاسلام محمود نمازی با اشاره به اینکه زمان ارسال مقاله اردیبهشت‌ماه آغاز و ارسال کل مقالات تا اول آبان سال جاری بوده است، گفت: تعداد 100 چکیده مقاله در مهلت مقرر به دبیرخانه همایش ارسال که از بین آنها 60 مقاله پذیرفته شد که در قالب دو جلد کتاب در همایش ارائه می‌شود.



وی در ادامه به مقالات سفارشی این همایش اشاره داشت و ابراز کرد: همایش در 16 محور تخصصی نیز با 16 نفر از افراد برجسته جهت ارسال مقالات سفارشی نیز رایزنی داشته است.



دبیر همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی ادامه داد: از 6 اندیشمند خارجی نیز بصورت غیر حضوری مصاحبه گرفته شده و همچنین 12 مصاحبه نیز با 10 شخصیت علمی در داخل کشور انجام شده که حضرات آیات جوادی آملی، مصباح یزدی، حائری شیرازی و فیاضی، کعبی و رجبی و همچنین محمد جواد لاریجانی و دکتر حداد عادل از جمله مصاحبه شوندگان هستند.



یادآور می شود : این همایش یک روزه صبح امروز پنج‌شنبه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) آغاز به کار کرده است که ارائه 6 پنل علمی، 3 مقاله برتر توسط توسط پروفسور لگن هاوزن، دکتر مجتبی مصباح و دکتر احمد احمدی از جمله برنامه‌های این همایش است.



همچنین قبل از ظهر امروز آیت الله مصباح یزدی در این مراسم سخنرانی خواهند داشت و همایش بعد از ظهر با سخنرانی محمد جواد لاریجانی به کار خود پایان می‌دهد.