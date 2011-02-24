طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد طالبی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد راهبردی توسعه دولت الکترونیک آذربایجان غربی با اشاره به نقش کلیدی آموزش وپرورش در توسعه دولت الکترونیک در کشور افزود: با الکترونیکی کردن فرایند تعلیم و تربیت، تربیت شهروند الکترونیک محقق و تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در جامعه نهادینه می شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دولت الکترونیک در آذربایجان غربی بر آسیب شناسی برنامه های اجراشده در این بخش در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در دولت الکترونیک تاکید کرد و بیان داشت: با نهایی شدن سند جامع فناوری اطلاعات آذربایجان غربی، استان از نظر زیرساختهای مخابراتی وتجهیزات سخت افزاری مجهز است.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون تمامی طرحها و پروژه های فناوری اطلاعات براساس طرح جامع فناوری اطلاعات استان اجرا می شود، از امضای تفاهمنامه همکاری آذربایجان غربی با سازمان فناوری اطلاعات کشور با هدف توسعه دولت الکترونیک در استان خبر داد.

درادامه این نشست رئیس سازمان آموزش وپرورش، رئیس سازمان بازرگانی ومسئول کمیته تجارت الکترونیک ومدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی گزارشی ازبرنامه های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات رادر حوزه مربوطه ارائه کردند.