به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد عابدی شامگاه چهارشنبه در نشست نقش ادبیات در فهم قرآن و حدیث در قم اضافه کرد: انگلیسیها چون پیامبر(ص) را قبول نداشتند و نمیخواستند ایشان به عنوان پیامبر(ص) همه بشریت معرفی شود این تعبیر را درست کردند و در یک قرن اخیر بر سر زبانها انداختند.
رسول الله؛ تعبیر صحیح برای پیامبر (ص)
عابدی ابراز داشت: در طول 13 قرن بعد از اسلام در هیچ نوشتهای از بزرگان دین و یا تعابیرشان تعبیر پیامبر اسلام به کار نرفت و مسلمانان همه حضرت محمد(ص) را با عنوان رسول الله و پیامبر خدا میشناسند اما انگلیسیها برای پیشبرد اهداف ضد اسلامی خود این تعبیر را درست کردندو متأسفانه در میان ما هم رواج یافته است.
فراگیری ادبیات عرب؛ کلید فهم قرآن و حدیث
این محقق حوزه در ادامه به نقش ادبیات در فهم قرآن و حدیث اشاره و عنوان داشت: برای فهم قرآن و حدیث کلیدی نیاز است و آن کلید فهم زبان عربی است به گونهای که برخی فهم قرآن و حدیث را منوط به دانستن این زبان کردهاند.
عابدی ابراز داشت: متاسفانه گاهی دیده میشود برخی از بزرگان جمله و یا عبارتی از عربی را به درستی متوجه نشدهاند و در فهم آن به خطا رفتهاند.
مسئول سابق امور فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) تصریح کرد: البته در قرون گذشته اندیشمندانی داشتهایم که با آنکه فارسی زبان رایج آن دوران بوده کتبی به عربی نوشتهاند که موجب افتخار تشیع است.
عابدی ادامه داد: فارسی زبانها کتب ده گانه شیعه و سنی را در دورانی نوشتند که زبان رایج زبان فارسی بوده است و حتی از استاد مطهری منقول است که علمای مسلمان کتب خود را به عربی که زبان علمی آن روز دنیا بود مینوشتند.
حدیث عین کلام معصوم است
وی با بیان اینکه رواج کتابت حدیث زمانی اتفاق افتاد که عربی زبان علمی بودنش دچار نقصان شده بود خاطرنشان کرد: در همین دوران که عربی اصالت خود را از دست داد سبب شد تا نقل به معنا کردن حدیث با آنکه عین کلام معصوم (ع) بود نیز جایز شود.
عابدی با تأکید بر لزوم پرداختن طلاب و محققان حوزه به ادبیات عنوان داشت: محققان و طلابی که ادبیاتشان ضعیف است غالبا در مباحث اخلاقی و اعتقادی دچار اشتباهاتی میشوند که نفع آن از مضراتش کمتر است.
وی اضافه کرد: در احکام شرعی هم اشتباه در اصطلاحات فقهی ناشی از عده فهم درست عربی دیده شده است.
اهتمام به فراگیری مجمع البیان از سوی طلاب
وی با بیان اینکه باید در حوزه بیشتر به تفسیر مجمع البیان پرداخته شود خاطرنشان ساخت: مجمع البیان کتاب با ارزش و بسیار دقیقی است که البته چند ترجمه به فارسی هم شده اگرچه لغات و اعراب آنکه مشکل بوده را ترجمه نکردهاند.
این محقق حوزوی با اشاره به تسلط آیت الله بروجردی به ادبیات گفت: آن مرحوم الفیه ابن مالک را از آخر به اول میخوانده است و متاسفانه ما امروز کمتر طلبهای داریم که حتی بتواند حمد را از آخر به اول بخواند.
تسلط به ادبیات؛ عامل خدمات فراوان علامه مجلسی به تشیع
وی با اشاره به دلایل موفقیت علامه مجلسی و خدماتی که به شیعه کرد بیان داشت: مجلسی به دلیل همین تسلط فوق العاده توانست این همه به اسلام و تشیع خدمت کند.
عابدی تاکیدکرد: اگر میخواهیم به قرآن و اسلام خدمت کنیم راهش تسلط به ادبیات است و هرقدر طلاب به آن بپردازند بهتر خواهند توانست به فهم حدیث و قرآن نایل شوند.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضرت محمد (ص) پیامبر همه جهانیان است و تنها پیامبر مسلمانان نیست، تاکیدکرد: به کار بردن تعبیر «پیامبر اسلام» درست نیست و این واژه ساخته انگلیسیها است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد عابدی شامگاه چهارشنبه در نشست نقش ادبیات در فهم قرآن و حدیث در قم اضافه کرد: انگلیسیها چون پیامبر(ص) را قبول نداشتند و نمیخواستند ایشان به عنوان پیامبر(ص) همه بشریت معرفی شود این تعبیر را درست کردند و در یک قرن اخیر بر سر زبانها انداختند.
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