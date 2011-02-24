افشاریان دیدار تراکتورسازی با استیل آذین را سوت می زند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این دیدار که جمعه ساعت 14:15 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام می شود محمدرضا ابوالفضلی و محسن فراهانی، در امر قضاوت افشاریان را یاری خواهند کرد.

فرشید افشار نیز به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور خواهد داشت.

تاکنون تیم های تراکتورسازی و استیل آذین در جریان رقابت های لیگ برتر سه بار به مصاف هم رفتند که حاصل آن دو برد به نفع تراکتورسازی و یک تساوی برای دو تیم بوده است.

تراکتورسازی تبریز با 28 امتیاز از 23 بازی در رده چهارم و استیل آذین تهران با 20 امتیاز از این تعداد بازی در رده هجدهم و انتهایی جدول رده بندی قرار دارد.