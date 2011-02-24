به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت لله مرتضی مقتدایی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز فقهی ائمه اطهار‌(ع) وابسته به دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی که در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی معلم خیر بود، اظهار داشت: ایشان در طول حیات پر برکت خود از مدرسین تراز اول حوزه چه در دوره سطح و چه در دوره خارج بود که علما و مجتهدین زیادی در درس ایشان حضور داشتند.



آیت الله مقتدایی با بیان اینکه آیت الله فاضل لنکرانی یک دوره کامل فقه استدلالی را بیان و تحریر امام راحل را احیا کرد افزود: تقریرات دروس آیت الله بروجردی مجموعه‌ای گرانسنگ و حاوی مطالب ارزنده‌ای است که امروز این مطالب در دسترس عما قرار دارد.



مدیر حوزه‌های علمیه در ادامه ابراز داشت: کتاب‌هایی که از مرحوم فاضل به جا مانده است باقیات و صالحاتی است و وجود مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) از اقدامات برجسته ایشان است که حوزه به آن احتیاج داشت.



وی با بیان اینکه حوزه علمیه قم مرکز جهان تشیع و مورد توجه همه دنیا است خاطر نشان کرد: وجود این مرکز برای حوزه ضرورت داشت و باید تعداد آن نیز گسترش یابد.



مقتدایی ادامه داد: امروز حوزه علمیه قم مورد توجه همگان حتی غیرمسلمانان است و مبلغین باید در این راستا عطش غیر مسلمانان به معارف ناب اسلام را برطرف کنند.



وی در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در خصوص اهمیت جایگاه شهر قم عنوان کرد: زمین و اهل قم و حوزه عملیه و علما حجتی بر خلایق هستند و مردم دنیا با دید دیگری به این مجموعه نگاه می‌کنند.



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به قیام مردم قم در 19 دی و به دنبال آن گسترش در سراسر کشور که زمینه ساز انقلاب اسلامی شد افزود: حجت بودن قم برای اهل عالم تا زمان ظهور امام زمان‌(عج) همچنان ادامه خواهد داشت.



آیت الله مقتدایی در بخش پایانی سخنان خود ابراز داشت: این بنای عظیم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ضرورتی برای حوزه علمیه بود که امروز با مدیریت خوب آیت الله فاضل در اختیار مراجع تقلید، اساتید، علما و دانش پژوهان قرار دارد تا از ظرفیت‌های موجود در آن استفاده کنند.