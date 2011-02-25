ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ممنوعیت تردد در محور کرج - چالوس از میدان امیر کبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در حوزه استان تهران است که به منظور تخلیه بار ترافیکی انجام می شود.

وی تاکید کرد: همچنین تردد موتورسیکلت نیز از ساعت 12 ظهر تا ساعت 23 امروز در محورهای قزوین - رشت، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور گفت: تردد انواع کامیون و تریلر در محور کرج - چالوس ممنوع است و تا ساعت 10 شب امروز برای تردد کامیون به جز مواد سوختی در محور هراز محدودیت وجود دارد.