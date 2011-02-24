میزان بارندگی در گلستان 36 درصد کاهش یافت



به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایراج حیدریان صبح پنجشنبه در نشست ستاد خشکسالی استان، با اشاره به کاهش نزولات جوی در سال جاری گفت: با پیش بینی های انجام شده وقوع خشکسالی در تابستان محتمل و اتخاذ تمهیدات مناسب با توجه به تجربیات خوب دستگاه های استانی در این خصوص ضروری است.

وی در ادامه از اقدامات در دست اقدام و انجام شده آب منطقه ای به علاج بخشی سد وشمگیر که از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری بوده است اشاره نمود و افزود: پس از تکمیل مطالعات بر روی سد وشمگیر ، عملیات اجرایی آن در دهه فجر آغاز شده است.

وی، اطلاع رسانی جهت آبگیری زود هنگام ،تسریع در عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبی، تسریع در عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، تداوم جلسات توزیع آب و... را از اقدامات صورت گرفته ذکر نمود و تاکید کرد که اطلاع رسانی از وضعیت منابع آبی استان به صورت مستمر برای دستگاه های مرتبط استانی صورت پذیرد.

حیدریان هدف از برگزاری این جلسه را بررسی وضعیت منابع و مصارف آب و پیش بینی روند و چالش های پیش روی و نیز بررسی اجمالی فعالیت های انجام شده دستگاه ها و برنامه های آتی مرتبط اعلام کرد.

استاندار گلستان بر اهمیت موضوع و پیگیری های موثر مدیران دستگاههای اجرایی با توجه به سوابق و تجربیات موجود تاکید کرد و افزود: پنج درصد از اعتبارات سال 90 به پروژه های مربوط به خشکسالی و مسائل مربوط به آن اختصاص داده می شود.

جواد قناعت ضمن تشکر از شرکت آب منطقه ای درخصوص فرهنگ سازی بهینه مصرف آب با کمک رسانه ها و صدا و سیما را بسیار مهم دانست و اشاره کرد:دستگاه های اجرایی استان سعی در اجرایی نمودن این مهم داشته باشند.