تبلیغ به صورت موثر و علمی در خصوص حجاب انجام پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آیت الله سیدمحمد حسینی زنجانی صبح پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه حجاب و عفاف با عنوان "ستر" بااشاره به اهمیت حجاب و عفاف، تلاشهای انجام شده در خصوص معرفی مزایا و ابعاد مختلف اهمیت مسله حجاب و عفاف در این استان را موثر و قابل تقدیر دانست.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری نمایشگاههای مختلف در این زمینه، اظهار داشت: این نمایشگاهها باید در مراکز شهرستانها و با تبلیغات بیشتری برگزار شود تا جوانان با مسئله حجاب و عفاف به صورت منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی و حزبی آشنا شوند

آیت الله حسینی بابیان اینکه این گونه برنامه ها و تبلیغات باید تداوم داشته باشد، افزود: استفاده از طراحی ها و رنگ های متنوع ارزش سرمایه گذاری در مقوله حجاب را افزایش داده و منجر به جذب افراد مختلف می شود.

به در پیش گرفتن "مجادله احسن" در ترویج تعالیم اسلامی اشاره کرده و یادآورشد: طبق نص صریح قرآن کریم مجادله احسن به معنی ارزیابی افکار عمومی، شرایط و مقتضیات جامعه و عمل بر مبنای مخاطب شناسی است.

آیت الله حسینی، با ارزیابی وضعیت فرهنگی جامعه متذکر شد: بین تبلیغات و محیط جامعه سنخیت کمی وجود دارد که با تلاش مسئولین فرهنگی باید این نقیصه جبران شود.