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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

تبلیغ به صورت موثر و علمی در خصوص حجاب انجام پذیرد

تبلیغ به صورت موثر و علمی در خصوص حجاب انجام پذیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر و استاد حوزه علمیه مسجد جامع شهر زنجان گفت: برای ترویج حجاب باید تبلیغ به صورت موثر و علمی انجام پذیرد و توجه به مبانی زیبایی شناسی در کنار اصل مسئله حجاب مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آیت الله سیدمحمد حسینی زنجانی صبح پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه حجاب و عفاف با عنوان "ستر" بااشاره به اهمیت حجاب و عفاف، تلاشهای انجام شده در خصوص معرفی مزایا و ابعاد مختلف اهمیت مسله حجاب و عفاف در این استان را موثر و قابل تقدیر دانست.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری نمایشگاههای مختلف در این زمینه، اظهار داشت: این نمایشگاهها باید در مراکز شهرستانها و با تبلیغات بیشتری برگزار شود تا جوانان با مسئله حجاب و عفاف به صورت منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی و حزبی آشنا شوند

آیت الله حسینی بابیان اینکه این گونه برنامه ها و تبلیغات باید تداوم داشته باشد، افزود: استفاده از طراحی ها و رنگ های متنوع ارزش سرمایه گذاری در مقوله حجاب را افزایش داده و منجر به جذب افراد مختلف می شود.

به در پیش گرفتن "مجادله احسن" در ترویج تعالیم اسلامی اشاره کرده و یادآورشد: طبق نص صریح قرآن کریم مجادله احسن به معنی ارزیابی افکار عمومی، شرایط و مقتضیات جامعه و عمل بر مبنای مخاطب شناسی است.

آیت الله حسینی، با ارزیابی وضعیت فرهنگی جامعه متذکر شد: بین تبلیغات و محیط جامعه سنخیت کمی وجود دارد که با تلاش مسئولین فرهنگی باید این نقیصه جبران شود.

کد مطلب 1260523

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