البرز در یک برنامه پنج ساله از استانهای برخوردار هم جلوتر می رود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز طرحهای بزرگی در زمینه های راهسازی ، بهداشتی و درمانی و آموزشی و علمی تصویب شد که اجرایی شدن آنها نیازمند مشارکت مهندسان و مسئولان استان است.

وی افزود: استان البرز با وجود داشتن این سرمایه ها و نیروی انسانی و با توجه به سایر پتانسیل های موجود ، طی یک برنامه پنج ساله از استانهای برخوردار از امکانات جلوتر خواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: جدا شدن اعتبارات استان البرز از تهران در سال آینده مزیتهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

اعتبارات تملک دارایی البرز سه برابر قبل می شود

فرهادی بیان کرد: فقط اعتبارات تملک استان به سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به استقبال انتقال کارکنان کرجی از تهران اعتبارات جاری بسیار خوبی نیز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: توسعه همه جانبه البرز نیازمند رشد همگون این استان در تمامی ابعاد است و همچنین نباید در توسعه شهری از مناطق حاشیه ای و شهرهای اقماری غافل شد.

این مسئول گفت: ساخت و سازهای بی رویه و شهرکهای ناهمگون در استان بر اثر مهاجرت های بی رویه مشکلات آشکار و پنهانی را برای این منطقه بوجود آورده است.

استاندار البرز بیان کرد: توسعه امکانات شهری و رشد متناسب شهری البرز به پیشرفت و آبادانی نزدیک می کند.

وی ادامه داد: جذب اعتبارات استانی و نیز اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهوری چهره البرز را دگرگون خواهد کرد.

فرهادی تاکید کرد: در برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه استان البرز از حضور کارشناسان و صاحب نظران عرصه های مختلف بهره گرفته می شود.

