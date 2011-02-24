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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

البرز در یک برنامه پنج ساله از استانهای برخوردار هم جلوتر می رود

البرز در یک برنامه پنج ساله از استانهای برخوردار هم جلوتر می رود

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز با برشمردن پتانسیلها و ظرفیتهای بالای استان البرز در تمامی بخشها روند توسعه این استان در پنج سال آینده رو جلوتر از سایر استانهای برخوردار عنوان کرد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سفر رئیس جمهوری  و هیئت دولت به استان البرز طرحهای بزرگی در زمینه های راهسازی ، بهداشتی و درمانی و آموزشی و علمی تصویب شد که اجرایی شدن آنها نیازمند مشارکت مهندسان و مسئولان استان است.

وی افزود:  استان البرز با وجود داشتن این سرمایه ها و نیروی انسانی و با توجه به سایر پتانسیل های موجود ، طی یک برنامه پنج ساله از استانهای برخوردار از امکانات جلوتر خواهد بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: جدا شدن اعتبارات استان البرز از تهران در سال آینده مزیتهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

اعتبارات تملک دارایی البرز سه  برابر قبل می شود

فرهادی بیان کرد: فقط اعتبارات تملک استان به سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به استقبال انتقال کارکنان کرجی از تهران اعتبارات جاری بسیار خوبی نیز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: توسعه همه جانبه البرز نیازمند رشد همگون این استان در تمامی ابعاد است و همچنین نباید در توسعه شهری از مناطق حاشیه ای و شهرهای اقماری غافل شد.

این مسئول گفت: ساخت و سازهای بی رویه و شهرکهای ناهمگون در استان بر اثر مهاجرت های بی رویه مشکلات آشکار و پنهانی را برای این منطقه بوجود آورده است.

استاندار البرز بیان کرد: توسعه امکانات شهری و رشد متناسب شهری البرز به پیشرفت و آبادانی نزدیک می کند.

وی ادامه داد: جذب اعتبارات استانی و نیز اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهوری چهره البرز را دگرگون خواهد کرد.

فرهادی تاکید کرد: در برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه استان البرز از حضور کارشناسان و صاحب نظران عرصه های مختلف بهره گرفته می شود.
 

کد مطلب 1260531

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