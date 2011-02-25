به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استیضاح وزیر راه و ترابری و سپردن اداره این وزارتخانه با حفظ مسئولیت به علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، این بار استیضاح وزیر نیرو در مجلس مطرح شده است.

با طرح این استیضاح، بسیاری بر این باورند که اگر وزیر نیرو از کابینه دهم خداحافظی کند، به طور قطع رئیس‌جمهور ایده ادغام این سه وزارتخانه و تشکیل معاونت امور زیربنایی را عملیاتی خواهد کرد.

تحقق این ایده زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که مجلس دولت را مکلف می‌کند تا تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد، این امر خود مشوقی برای آن است که دولت کوچک‌سازی شود، اما در ورای این کوچک‌سازی، موضوع دیگری که اذهان برخی از کارشناسان را به خود مشغول کرده، از دست دادن کارایی این وزارتخانه‌ها و ترس از ادغام‌‌های غیرکارشناسی است.

شاید طرح موضوع استیضاح وزیر نیرو نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده است، چراکه وزارت نیرو از جمله وزارتخانه‌هایی است که با طیف وسیعی از مردم سروکار دارد و به خصوص حال که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار دارد و کشور از کاهش بارندگی و خشکسالی‌ها رنج می‌برد، اگر خللی در مدیریت تامین آب و برق ایجاد شود، به طور قطع تبعات زیانباری برای کشور خواهد داشت.

از سوی دیگر، ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌هایی همچون راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل معاونت امور زیربنایی زیر نظر رئیس‌جمهور، خود ممکن است تا مدتها بعد از ادغام، این وزارتخانه زیربنایی را دچار مشکل کند؛ چراکه گستردگی کار به نحوی است که کوچکترین خللی، موضوع تامین دو نیاز اساسی مردم را زیرسوال می برد.

مجلس خود همواره یکی از مدعیان اصلی نظارت بر معاونتهای ریاست جمهوری بوده است، اما هیچگاه موفق به این کار نشده است، بنابراین اگر استیضاح و حذف وزرا از کابینه منجر به تشکیل معاونتی در ریاست جمهوری شود، این خود مجلس است که به نوعی کاهش نظارت را دامن زده است.

نمایندگان از وزیر نیرو چه می‌خواهند؟

آبان ماه امسال بود که مجلس موضوع استیضاح وزیر نیرو را مطرح کرد؛ اما مجدد آن را پس گرفت و کار به اعلام وصول نکشید. آن روزها، مجید نامجو وزیر نیرو، استیضاح را حق نمایندگان مجلس دانست و گفت که مباحثی که از سوی طراحان استیضاح مطرح می شود همگی مدنظر وزارت نیرو بوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مواردی که از آن در موارد استیضاح نام برده شده است، موضوع طولانی شدن پروژه ها در وزارت نیرو است، در حالی که کمبود اعتبارات دلیل اصلی کند بودن پروژه‌ها است؛ چراکه مهندسان فعال در صنعت آب و برق، از توان مهندسی کافی برخوردار هستند و در حالت مشابه اجرای پروژه ها در خارج از کشور که تامین منابع مالی به موقع صورت می گیرد، کار حتی زودتر از موعد مقرر به سرانجام می رسد.



به گفته نامجو، کمبود اعتبارات هیچ گاه وزارت نیرو را از فعالیت و خدمت به مناطق محروم باز نداشته است، اما برای محقق شدن و سرعت بخشیدن به پروژه ها باید بودجه کافی در اختیار باشد. نمونه آن نیز طلب پیمانکاران صنعت آب و برق از وزارت نیرو است که نشان می دهد حجم پروژه ها در سطحی است که چنین بدهی به بار آمده است، پس وزارت نیرو کار را به بهانه نداشتن بودجه متوقف نکرده است، ولی کمبود اعتبارات روند را کند کرده است.

وی اظهار داشت: افزون بر 56 هزار میلیارد تومان طرح در حال اجرا در کشور وجود دارد که اگر تامین اعتبار شود، به طور قطع نظر نمایندگان در مناطق مختلف کشور نیز تامین خواهد شد. برای اجرای این میزان پروژه سالانه به 150 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است؛ در حالی که هر سال یک سوم این مبلغ به وزارت نیرو اختصاص می یابد؛ البته برای تامین نظر نمایندگان مجلس در مسائل مرتبط با آب شرب شهری و روستایی، وزارت نیرو انجام مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مراحل پایانی خود را سپری می کند. به هرحال وزارت نیرو تمامی تلاش خود را دارد تا نظر نمایندگان مجلس را که همان درخواست های مردمی از وزارت نیرو است، تامین کند.

این بار هم نمایندگان مجلس موضوع فقدان مدیریت و برنامه ریزی برای تصدی وزارتخانه مهم نیرو، عدم رعایت عدالت و اقدام تبعیض‌آمیز بین مناطق مختلف، عدم اجرای وعده‌های داده شده در برنامه وزیر نیرو در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تحولات وزارت نیرو برای اجرای سدها و آبرسانی و فاضلاب، فقدان برنامه ریزی و اولویت بندی طرح های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی و همچنین طولانی شدن اجرای پروژه سدها و آبرسانی و مشکلات متعدد مردم و وجود تضاد در وزارتخانه مذکور را از جمله محورهای طرح استیضاح مطرح کرده‌اند.

گزینه‌های جایگزین نامجو





در این میان، اگرچه وزیر نیرو ده روز فرصت دارد تا نظر نمایندگان را برای انصراف از امضاهای استیضاحش برگرداند، اما گزینه‌هایی برای جایگزینی وزیر نیرو مطرح شده اند. گزینه‌هایی که در ابتدای دولت دهم، از تصدی پست وزارت نیرو چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت باز ماندند.

یکی از این گزینه‌ها علی ذبیحی قائم مقام فعلی نامجو است. وی که از آبان ماه سال جاری به عنوان قائم مقام وزیر نیرو به ساختمان نیایش آمده است، دو ماهی است که حکم معاونی از نامجو گرفته است. فردی که قبل از طرح نام مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌های بسیاری برای کسب یکی از کرسی‌های هیئت دولت صورت داد اما در لحظات آخر، نامش از فهرست اعضای پیشنهادی کابینه خط خورد.

آن زمانی هم که ذبیحی به عنوان قائم مقام وزیر در وزارت نیرو مشغول به کار شد، خیلی ها این شائبه را مطرح می کردند که ذبیحی، برای جایگزین شدن با نامجو آمده است. آن زمان دو تحلیل مطرح شد، اول آنکه دولت خواسته تا آلترناتیوی برای نامجو داشته باشد تا اگر به هر دلیلی نامجو نتوانست در استیضاح مجلس رای اعتماد کسب کند، او به سرعت جایگزینش شود، و دوم آنکه به نوعی جبران خط خوردن نام ذبیحی از فهرست کابینه پیشنهادی دولت دهم، جبران شود.

حال که موضوع استیضاح وزیر نیرو مطرح شده و اولین گزینه‌ای که نامش برای جایگزینی وی به ذهن متبادر می‌شود، علی ذبیحی است. او که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم، مسئولیت ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد را به عهده داشت و آشنایی نزدیکی با وی دارد.

گزینه‌های دیگری نیز برای جایگزینی نامجو مطرح هستند؛ از جمله آنکه گفته می شود درصورت استیضاح وزیر نیرو، زمینه های ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و نیرو و تشکیل معاونت زیربنایی زیر نظر ریاست جمهوری فراهم خواهد شد که در این صورت، علی نیکزاد یا محمد علی‌آبادی بیش از سایر گزینه ها برای تصدی بر این معاونت شانس خواهند داشت.