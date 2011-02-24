کرمانشاه نایب قهرمان مسابقات غواصی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، چهارمین دوره مسابقات غواصی قهرمانی کشور به میزبانی هیئت نجات غریق و غواصی استان تهران با حضور منتخبین 18 استان کشور به مناسبت دهه مبارک فجر در استخر سرپوشیده شهید نوفلاح مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

این دوره از مسابقه‌ها در چهار رشته برگزار شد که در پایان رقابتهای رشته 50 متر اسنورکلینگ محمدجعفر عباسی از استان کرمانشاه با زمان 26 ثانیه و 84 صدم ثانیه پس از شرکت کننده تهرانی به عنوان دوم دست یافت.

همچنین در رشته 100 متر اسنورکلینگ این شرکت کننده کرمانشاهی توانست با ثبت زمان یک دقیقه و شش ثانیه و نه صدم ثانیه به عنوان نفر سوم رقابتها خود را معرفی کند.

در 100 متر مهارت گروهی نیز استان کرمانشاه با زمان یک دقیقه و 47 ثانیه و 12 صدم ثانیه در مکان نخست جای گرفت و در مجموع چهاررشته تیم کرمانشاه با 31 امتیاز پس از تیم تهران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.