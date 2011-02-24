حمل و نقل معضل اصلی تاجران آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز کلینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: از آنجایی که دریافت محموله ها باید در موعد مقرر باشد و زمان دریافت کالا از شرایط عقد قراردادهاست به دلیل کمبود ناوگان در شهرستانها با مشکل زمانی مواجه هستیم.

کلینی تاکید کرد: دریافت نا منظم و دیرتر از زمان مقرر باعث انحصار صادرات می شود که این بی قانونی زمانی که ناشی از مشکلات حمل و مقل و ناوگان استانی است خارج از اصول صادرات است.

وی تصریح کرد: شهرستانها توانایی دریافت ماشین های بزرگ حمل و نقل را ندارند.

افزایش 38 درصدی ارزش صادرات گمرکات آذربایجان شرقی

ناظر گمرک آذربایجان شرقی نیز از افزایش 38 درصدی ارزش صادرات گمرکات استان طی پنج ماهه سال جاری کالاهای صادراتی گمرکات استان آذربایجان شرقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

رحمان شریفی اظهار داشت: در پنج ماهه سالجاری میزان کالاهای صادراتی از گمرکات استان بالغ بر 251 هزار تن به ارزش بیش از 253 میلیون دلار بوده که این مقدار از نظر وزن 20 درصد و از نظر ارزش دلاری 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد.

شریفی ادامه داد: اقلام عمده صادرات شامل پسته، خشکبار، میوه های تازه، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، کالاهای صنعتی و... که به کشورهای مختلف از جمله ارمنستان - ترکیه - ونزوئلا - عراق - اکراین و... صادر شده است.

ناظر گمرک استان درخصوص میزان واردات کالا گفت: در پنج ماهه امسال واردات انواع مختلف کالا از گمرکات استان بالغ بر 162 هزار تن به ارزش بیش از 386 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 32درصد افزایش داشته است.

وی اقلام عمده وارداتی را چوب و اشیای چوبی، مواد اولیه پلاستیک، کاغذ و مقوا، سیگار و... که از 10 کشور مختلف دنیا از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

رحمان شریفی در خصوص آمار ترانزیت کالا اظهار داشت: درمدت پنج ماهه سالجاری میزان ترانزیت کالا از گمرکات استان بالغ بر 455 هزار تن به ارزش بیش از 10 هزارمیلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 25 درصد واز نظر ارزش ریالی 40 درصد افزایش یافته است.