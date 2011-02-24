فروش بلیط در نمایشگاهها برای گرفتن آمار است/تبریز سال آینده میزبان 49 نمایشگاه مختلف

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حبیب ماهوتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به اظهارات مسئولان شهرداری که از فروش بلیط نمایشگاههای بین المللی تبریز انتقاد کرده بودند، تصریح کرد: این مسائل باعث ایجاد تنش می شود و تنها در دو نمایشگاه بین المللی در سطح کشور بلیت فروخته می‌شود.

49 نمایشگاه در تبریز برگزار می شود

مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز از برگزاری 49 نمایشگاه در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز طبق برنامه های نمایشگاهی کشور سال 90 خبر داد.

حبیب ماهوتی اظهار داشت: امسال 51 نمایشگاه‌ صنعتی و بازرگانی با وجود تحریم‌ها خارجی در تبریز با کیفیت مناسب و طبق برنامه برگزار شده و سه نمایشگاه دیگر تا پایان سال برگزار می شود .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 21 استان کشور نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، گفت: سهم نمایشگاه بین المللی تبریز از نظر تعداد و کیفیت قابل توجه است.

ماهوتی اعلام کرد: 150 هزار نفر در سال 89 از استان‌های دیگر و دو هزار و 300 خارجی از نمایشگاه بین‌المللی تبریز دیدن کردند.

وی از برگزاری 17 سمینار تخصصی همزمان با برگزاری نمایشگاه های بازرگانی با همکاری دانشگاه تبریز در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز خبرداد و گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه‌ های خارج از کشور در حال تنوع و ارتقای کیفیت هستند، ارتقای استاندارد های نمایشگاهی در برنامه سال آینده نمایشگاه بین‌المللی تبریز است.

ماهوتی از برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های خارجی در کشورهای گرجستان ، تاتارستان روسیه و ترکیه برای سال آینده خبرداد و گفت: احداث سالن همایش نمایشگاه بین‌المللی تبریز از سال آینده اجرایی خواهد شد.