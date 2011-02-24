نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاههای مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران صبح پنجشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی سراسر استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه امام محمدباقر (ع) گفت: نشریات دانشجویی به عنوان یک تابلوی بزرگ برای ابراز تفکر و اندیشه بسیجی است.

سرهنگ ولی الله مدانلو با بیان اینکه نشریات دانشجویی باید فعالیت ها و عملکرد خود را برای قضاوت همگان ارائه کنند افزود: باید مورد نقد منصفانه قرار گیرند تا با نقدخیرخواهی مخاطبان، از نواقص کار مطلع شوند.

وی با بیان اینکه نشریات دانشجویی محل تمرین و تجربه است تصریح کرد: بسیاری از افرادی که درعرصه نشریات دانشجویی قلم فرسایی می کردند اکنون در عرصه ها مختلف نشریات و خبررسانی کشور حضور دارند.

مدانلو با اشاره به اینکه حضور اندیشمندان و پژوهشگران اعم از اساتید و دانشجویان می تواند باعث ارتقای سطح نشریات دانشجویی شود اظهار داشت: لازم است نشریات دانشجویی در عرصه های مختلف عمومی و تخصصی ورود پیدا کرده و به نگارش مطلب بپردازند.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت تحریریه باید در تولید مطالب نشریه نقش داشته باشند گفت: صداقت و امانت دو مولفه مهم در این عرصه است و مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی باید امانت دار خوبی باشند تا بتوانند در راستای ماموریت واگذار شده امانتداری کرده و قدم بردارند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه در بیان فکر و اندیشه خود محکم و استوار باشید یادآور شد: باید راحت و صریح ابراز عقیده و از چیزی نترسیده و محکم باشید.

وی در بیان هدف از برگزاری جشنواره نشریات بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: تبادل نظر و تجربیات مختلف نشریات برای تقویت تولید نشریات در دانشگاه ها یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدانلو با اشاره به اینکه کار نشریات دانشجویی باید توسط دانشجو انجام شود افزود: هدف بعدی ما ورود به عرصه نشریات کشوری است.

وی یادآور شد: مدیریت فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی در صدد است تا در سه ماه نخست سال آینده برای توانمندسازی نشریات دانشجویی، کارگاه آموزشی برگزار کند.