نخستین شعبه بانک مسکن در شهرستان لالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان در آئین گشایش این شعبه اظهار داشت: یکی از اهداف بانک مسکن در سال های اخیر گسترش خدمات رسانی خود به کلیه مناطق کشور است و شتاب گیری افتتاح شعب در این بانک در سال های اخیر بر پایه همین سیاست استوار است.

فرید جلالی عزیزپور افزود: همچنین آغاز طرح مسکن مهر که اکنون بارقه های امید را برای خانه دار شدن در دل مردم مناطق محروم ایجاد کرده باعث شده بانک مسکن برای احداث و راه اندازی شعب در مناطق محروم همت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: در راستای همین سیاست، امروز شاهد افتتاح اولین شعبه بانک مسکن در شهرستان لالی هستیم چرا که این منطقه به تازگی تبدیل به شهرستان شده و اکنون بانک مسکن به عنوان یکی از اولین بانک های کشور اقدام به تاسیس و راه اندازی شعبه در این شهرستان کرده است.



جلالی عنوان کرد: امیداوریم بانک مسکن نیز در راه اعتلا و توسعه این شهرستان تازه تاسیس نقشی هرچند کوچک داشته باشد و با اختصاص تسهیلات مختلف در راستای نوسازی و گسترش ساخت و ساز و در نهایت تبدیل شدن لالی به شهری مدرن همکاری مناسبی با دولت داشته باشد.



مدیر شعب بانک مسکن خوستان با اشاره به اینکه این شعبه شست و هفتمین شعبه بانک مسکن در استان خوزستان گفت: البته با وجود اینکه بانک مسکن در این شهر شعبه ای نداشت ولی برخی همکاران برای پیشرفت در طرح مسکن مهر در این شهر مستقر بوده و اقدام به پیشبرد اهداف دولت در طرح مسکن در شهرستان لالی می کردند ولی با استقرار این شعبه اکنون اقدامات مربوط به طرح مسکن مهر آهنگ و سرعت بیشتری به خود می گیرد.