مجموعه شعر "لانه ویز" در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری ایلام ظهر پنجشنبه در این آیین گفت: این مراسم رونمایی از مجموعه شعر لانه ویز، سروده محمدرضا رستم پور شاعر توانای ایلامی در سالن اندیشه حوزه هنری استان ایلام است.
محمد علی قاسمی افزود: این مراسم ساعت با حضورظاهر سارایی شاعر ، محقق و منتقد و جلیل صفربیگی شاعر و منتقد و همچنین با حضور اهالی فرهنگ و ادب استان ایلام برگزار شده است.
وی افزود: لانه ویز مجموعه ای از سروده های رستم پور به زبان کردی جنوبی است که به تازگی توسط انتشارات گوتار چاپ و منتشر شده است.
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