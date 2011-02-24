مجموعه شعر "لانه ویز" در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری ایلام ظهر پنجشنبه در این آیین گفت: این مراسم رونمایی از مجموعه شعر لانه ویز، سروده محمدرضا رستم پور شاعر توانای ایلامی در سالن اندیشه حوزه هنری استان ایلام است.

محمد علی قاسمی افزود: این مراسم ساعت با حضورظاهر سارایی شاعر ، محقق و منتقد و جلیل صفربیگی شاعر و منتقد و همچنین با حضور اهالی فرهنگ و ادب استان ایلام برگزار شده است.