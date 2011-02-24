نقص فنی و هوای نامساعد علت لغو و تاخیر پروازهای فرودگاه اهواز

مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، پرواز هواپیمایی ماهان به شماره 1041 و 1040 که قرار بود ساعت 22 شب چهارشنبه به مقصد مشهد پرواز کند به علت شرایط نامساعد جوی در شهرستان مشهد موفق به پرواز نشد ولی با مساعد شدن شرایط جوی ساعت هشت صبح روز پنج شنبه به سمت مشهد پرواز کرد.

وی افزود: همچنین پرواز ایرتور به شماره 953 به مقصد مشهد که قرار بود ساعت 23 و 55 دقیقه شب چهارشنبه به سمت مشهد پرواز کند به علت شرایط بد جوی شهرستان مشهد موفق به این کار نشد ولی در ساعت 11 و 40 دقیقه امروز و با مساعد اعلام شدن هوای مشهد به سمت این شهرستان پرواز کرد.



ملایانی ادامه داد: همچنین پرواز هواپیمایی کاسپین به شماره 7917 که چهارشنبه ساعت22 و 10 دقیقه از دبی به مقصد اهواز در فرودگاه اهواز به زمین نشست و قرار بود بعد از توقفی کوتاه به مقصد تهران پرواز کند به علت نقص فنی موفق به پرواز به سمت تهران نشد.



رئیس روابط عمومی فرودگاه اهواز تصریح کرد: در حال حاضر مهندسان در حال برطرف کردن نقص فنی این هواپیما هستند و در صورت رفع مشکل، پرواز این هواپیما به سمت تهران انجام می شود.

