برزیل اتباع خود را با کشتی از لیبی خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامهای برزیلی از روز سه شنبه مذاکرات خود را برای خارج کردن اتباع این کشور از لیبی آغاز کرده اند.

برزیل قصد دارد در نخستین مرحله 183 نفر از شهروندان خود را از شهر بنغازی خارج کند. این شهر که دومین شهر بزرگ لیبی است طی روزهای اخیر شاهد حملات شدید نظامیان علیه معترضان بوده است.

این در حالی است که بیش از 600 برزیلی در لیبی اقامت داشته و اغلب آنها در شرکتهای مهندسی و در بخشهای صنعتی این کشور مشغول به کار هستند. برزیل دو روز قبل نیز با انتشار بیانیه ای از مقامهای لیبی خواست که امنیت و جان شهروندان این کشور را حفظ کنند.

گفتنی است در پی به هم ریختن برنامه پروازها در فرودگاههای لیبی کشورهای خارجی تلاش دارند اتباع خود را از راههای زمینی و دریایی از این کشور خارج کنند.