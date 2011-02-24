نیروهای نظامی با سلحشوری جایگاه ایران را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در بین نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در این شهرستان، موقعیت جمهوری اسلامی را استراتژیک و حساس خواند و تصریح کرد: به واسطه این موقعیت و علاوه بر آن وجود ذخایر و منابع خدادادی، این کشور همواره مورد طمع دشمنان و زورگویان بوده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی شرایطی را برای ملت ما به وجود آورد که با حفظ استقلال از آرمان‌های خود دفاع کنند.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: کشور، بعد از 32 سال از انقلاب اسلامی در آستانه یک تحول بزرگ است و در این تحول موضوع امنیت، سرنوشت‌ساز و تعیین کننده خواهد بود.

احمد علیرضا بیگی با اشاره به اقدامات دشمنان انقلاب برای ایجاد ناامنی در کشور افزود: تلاش سازمان یافته گروههای معاند و دشمنان نظام اسلامی برای بر هم زدن امنیت و آرامش کشور بارها با فداکاری نیروهای امنیتی خنثی شده و به فضل خدا تمام تهدیدات به موفقیت تبدیل گردیده است.

وی جایگاه نیروهای نظامی را رفیع و با ارزش دانست و گفت: صدای پای مجاهدان و رزمندگانی که برای حفاظت از مرزهای کشور اسلامی تلاش می‌کنند صدای باارزشی است که در نزد خدا شنیده می‌شود.

استاندار در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای این قانون با کمترین خطا نشانه قابلیت بالای اقتصادی دولت است و امروز بعد از دو ماه از آغاز اجرای آن کمترین ناامنی در کشور اتفاق نیفتاده است.

بیگی شرایط آینده کشور از نظر اقتصادی را روشن ارزیابی کرد و گفت: کشور ما برای دست یافتن به جایگاه شایسته در منطقه نیازمند امنیت و آرامش است و این امر به دست سلحشوران نیروهای نظامی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال گذشته اظهار داشت: دشمنان برای اجرای نقشه‌های شوم خود حتی از کسانی که سابقه‌ای در انقلاب داشتند هم استفاده کردند و درصدد تحریف مسیر ملت ایران بودند اما با هوشیاری مردم و رهبری انقلاب ناکام ماندند.

بیگی تأکید کرد: مسیر ملت ایران مسیر استقلال و آزادگی در سایه عظمت شهداء و ایثارگران است.