به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های پارآسیایی گوانگجو صبح امروز پنجشنبه در محل کمپ تمرینی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد و طی آن ورزشکاران معلول کشورمان از دست محمود احمدی نژاد پاداش‌های خود را دریافت کردند.

در این مراسم که با حضور مسئولان ورزش کشور برگزار شد، به ورزشکاران طلایی حواله 150 سکه بهار آزادی، به ورزشکاران نقره‌ای حواله 75 سکه بهار آزادی و به ورزشکاران برنزی حواله 50 سکه بهار آزادی اهدا شد.

محمود خسروی وفا در ابتدای مراسم تقدیر از مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو در خصوص تاخیر در برگزاری این مراسم گفت: ما به دلیل اینکه نام کاروان ایران در این بازی‌ها، کاروان محرم بود نمی توانستیم به دلیل همزمانی با ایام محرم و صفر، مراسم جشن و شادی برپا کنیم اما با تمام شدن این ایام، فرصت مهیا شد تا برگزارکننده مراسم تقدیر با حضور ورزشکاران مدال‌آور و رئیس جمهور کشورمان باشیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه اظهار داشت: رئیس جمهور پیش از حضور ورزشکاران کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی با آنها دیدار کرد که این ملاقات بسیار روحیه بخش بود که جا از ایشان به این خاطر تشکر کنم.

وی در ادامه پیام رهبر انقلاب را بسیار شیرین توصیف کرد و گفت: وقتی در بازی‌های پاراآسیایی موفق به کسب عنوان چهارمی شدیم رهبر انقلاب به مناسبت این موفقیت پیغام فرستادند که این، شیرینی پیروزی ما را کامل کرد. ایشان همواره به ورزش و به ویژه ورزش معلولان عنایت داشته‌اند.

خسروی وفا در پایان با اشاره به برابرسازی پاداش ها گفت: یکسان سازی پاداش ها کار ساده ای نبود و نیاز به شهامت داشت. این کار به جرات از سه تا پنج دولت آینده برنمی آمد اما دکتر محمد احمدی نژاد این کار بزرگ را انجام دادند و ما از این بابت خوشحالیم.