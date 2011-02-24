دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص ماهی های زینتی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، ناصر مرگان ازغدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهیان زینتی در تماسهای مکرر با دست انسان دچار آسیب دیدگی در ناحیه پوست خود می گردنند، که این یکی از عوامل مستعد کننده ورود آلودگیهای انگلی و باکتریایی موجود در آب، به ماهیان است.

وی افزود: از دست زدن بی مورد به ماهیان آکواریومی خودداری کرده و همواره افراد حساس و آلرژیک از دستکش استفاده نموده و افراد دیگر هم پس از انجام کار و تماس با آکواریوم و ماهیان، دست خود را با آب و صابون شسته و در صورت مشاهده هر گونه علائم پوستی به پزشک مراجعه نمایند.

ازغدی خاطرنشان کرد: ضدعفونی کردن مستمر محل نگهداری ماهی با آب نمک 3 درصد و یا ترکیبات آمونیوم چهار تایی به مقدار 1 گرم در لیتر بمدت 15-10 دقیقه در از بین بردن آلودگی ها موثر خواهد بود.

وی توصیه کرد: ماهی های تزئینی از مراکز مجاز که امکانات شستشو و ضدعفونی دارند، خریداری شوند.



