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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص ماهی های زینتی هشدار داد

دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص ماهی های زینتی هشدار داد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: با نزدیک شدن عید باستانی نوروز، بسیاری از مردم در پی خرید آبزیان زینتی بویژه ماهی برای سفره هفت سین هستند که در صورت عدم توجه به توصیه های بهداشتی، ناراحتی های پوستی عدیده ای آنها را تهدید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، ناصر مرگان ازغدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماهیان زینتی در تماسهای مکرر با دست انسان دچار آسیب دیدگی در ناحیه پوست خود می گردنند، که این یکی از عوامل مستعد کننده ورود آلودگیهای انگلی و باکتریایی موجود در آب، به ماهیان است.

وی افزود: از دست زدن بی مورد به ماهیان آکواریومی خودداری کرده و همواره افراد حساس و آلرژیک از دستکش استفاده نموده و افراد دیگر هم پس از انجام کار و تماس با آکواریوم و ماهیان، دست خود را با آب و صابون شسته و در صورت مشاهده هر گونه علائم پوستی به پزشک مراجعه نمایند.

ازغدی خاطرنشان کرد: ضدعفونی کردن مستمر محل نگهداری ماهی با آب نمک 3 درصد و یا ترکیبات آمونیوم چهار تایی به مقدار 1 گرم در لیتر بمدت 15-10 دقیقه در از بین بردن آلودگی ها موثر خواهد بود.

وی توصیه کرد: ماهی های تزئینی از مراکز مجاز که امکانات شستشو و ضدعفونی دارند، خریداری شوند.


 
کد مطلب 1260586

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