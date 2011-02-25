70 درصد پیام نوریها در 28 عنوان درسی نمره زیر 12 گرفتند/ زمان امتحان مجدد

محمدهادی امین‌ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر از دروسی که امتحان پایان ترم به طور مجدد در آنها برگزار می‌شود تحت عنوان "دروس ریزشی" نام برد و گفت: برای درسی که بیش از 70 درصد دانشجویانی که در سراسر کشور در امتحان آن شرکت کرده ولی موفق به کسب نمره حدنصاب نشده‌اند امتحان پایان ترم مجدد برگزار می‌شود که این آزمون مجدد، تحت عنوان آزمون ریزشی نامیده می‌شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور را 12 و حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را 14 اعلام کرد و درباره ضوابط برگزاری امتحان پایان ترم مجدد برای دروس ریزشی گفت: ضوابط آزمون‌های ریزشی نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌شود.

امین‌ناجی یادآور شد: دانشجویان ذی نفع برای آزمون مجدد دروس ریزشی آزمون‌های نیمسال اول 90 - 89 می‌توانند با ثبت نام در سیستم جامع آموزشی گلستان در روزهای 6 و 7 اسفند ماه آمادگی خود برای شرکت در امتحان را اعلام کنند. دانشجویی مشمول شرکت در آزمون دروس ریزشی می‌شود که در آزمون پایان نیمسال شرکت داشته و مجددا متقاضی حضور در آزمون ریزشی باشد.

جدول اطلاعات آزمون های ریزشی نیمسال اول 90/89 دانشگاه پیام نور

