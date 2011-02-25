70 درصد پیام نوریها در 28 عنوان درسی نمره زیر 12 گرفتند/ زمان امتحان مجدد

محمدهادی امینناجی در گفتگو با خبرنگار مهر از دروسی که امتحان پایان ترم به طور مجدد در آنها برگزار میشود تحت عنوان "دروس ریزشی" نام برد و گفت: برای درسی که بیش از 70 درصد دانشجویانی که در سراسر کشور در امتحان آن شرکت کرده ولی موفق به کسب نمره حدنصاب نشدهاند امتحان پایان ترم مجدد برگزار میشود که این آزمون مجدد، تحت عنوان آزمون ریزشی نامیده میشود.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور را 12 و حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را 14 اعلام کرد و درباره ضوابط برگزاری امتحان پایان ترم مجدد برای دروس ریزشی گفت: ضوابط آزمونهای ریزشی نیز طی اطلاعیهای اعلام میشود.
امینناجی یادآور شد: دانشجویان ذی نفع برای آزمون مجدد دروس ریزشی آزمونهای نیمسال اول 90 - 89 میتوانند با ثبت نام در سیستم جامع آموزشی گلستان در روزهای 6 و 7 اسفند ماه آمادگی خود برای شرکت در امتحان را اعلام کنند. دانشجویی مشمول شرکت در آزمون دروس ریزشی میشود که در آزمون پایان نیمسال شرکت داشته و مجددا متقاضی حضور در آزمون ریزشی باشد.
جدول اطلاعات آزمون های ریزشی نیمسال اول 90/89 دانشگاه پیام نور
|ردیف
|رشته تحصیلی
|مقطع
|نام درس
|1
|مهندسی کامپیوتر نرم افزار،علوم کامپیوتر،مهندسی فناوری اطلاعات
|کارشناسی
|ریاضیات مقدماتی1
|2
|مدیریت دولتی
|کارشناسی
|زبان تخصصی 1
|3
|مدیریت صنعتی
|کارشناسی
|زبان تخصصی 1
|4
|علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
|کارشناسی
|متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
|5
|علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی و دبستانی)
|کارشناسی
|زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی
|6
|کتابداری
|کارشناسی
|متون اختصاصی فرانسه 2
|7
|جغرافیا
|کارشناسی
|مبانی ژئومورفولوژی1 ساختمانی
|8
|جغرافیا
|کارشناسی
|فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
|9
|مدیریت جهانگردی
|کارشناسی
|اصول علم اقتصاد(خرد- جهانگردی)
|10
|الهیات
|کارشناسی
|منطق 1
|11
|الهیات و معارف اسلامی –تاریخ فرهنگ ملل(چند بخشی)
|کارشناسی
|زبان تخصصی 3
|12
|الهیات (ففه و مبانی حقوق اسلامی)
|کارشناسی
|نحو کاربردی 2
|13
|الهیات
|کارشناسی
|آشنایی با فقه
|14
|الهیات و معارف اسلامی –ادیان و عرفان (چندبخشی)
|کارشناسی
|روشهای مطالعات دینی 1
|15
|معارف اسلامی-ادیان وعرفان (چندبخشی)
|کارشناسی
|متون دینی به زبان خارجی 1
|16
|معارف اسلامی- فلسفه و کلام(چند بخشی)
|کارشناسی
|حکمت متعالیه 1
|17
|معارف اسلامی- فلسفه وکلام(چند بخشی )
|کارشناسی
|زبان تخصصی 4
|18
|معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ ملل(چندبخشی )
|کارشناسی
|شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
|19
|معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ ملل(چند بخشی)
|کارشناسی
|تاریخ اسلام در مصر وشام
|20
|معارف اسلامی –فلسفه و کلام( چندبخشی)
|کارشناسی
|زبان تخصصی 3
|21
|مدیریت دولتی
|کارشناسی
|اقتصاد خرد
|22
|حسابداری
|کارشناسی
|اصول علم اقتصاد 1
|23
|علوم اقتصادی(اقتصاد نظری)
|کارشناسی
|اقتصاد خرد1
|24
|علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
|کارشناسی
|اقتصاد خرد2
|25
|تاریخ
|کارشناسی
|تاریخ ایران در دوره ساسانیان
|26
|علوم تربیتی گرایش مشاوره (چندبخشی)
|کارشناسی وجبرانی ارشد
|مسایل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر
|27
|تاریخ
|کارشناسی
|تاریخ اروپا در قرون جدید
|28
|الهیات
|کارشناسی
|فلسفه فقه
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