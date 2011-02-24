اقدامات شاه برای جلوگیری از قیام مردمی/ بیانیه جوانان خطاب به عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، "عبدالله بن عبدالعزیز" پس از بازگشت از سفر درمانی خود به ریاض در راستای جلوگیری از قیام مردمی این کشور دستورالعمل هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندان عربستان صادر کرد.

به موجب این دستور، 30 میلیارد ریال سعودی(هر ریال تقریبا معادل 300 تومان است) برای اعطای وام به مردم به بانکها اختصاص داده شده است. همچنین بودجه صندوق مسکن نیز 40 میلیارد ریال سعودی افزایش پیدا خواهد کرد و یارانه 15 درصدی به حقوق کارمندان دولت برای جبران افزایش قیمت کالاها اختصاص داده شده است.

فراهم کردن هزار و 200 فرصت شغلی برای پیشبرد برنامه های نظارتی، حمایت از بودجه بورسیه های تحصیلی، حمایت مالی از خانواده های نیازمند در جامعه، عفو شماری از زندانیان مقروض، افزایش بودجه باشگاه های ورزشی و اعطای 10 میلیون ریال سعودی به انجمن های صنفی، کمک مالی به بیکاران به مدت یک سال و اختصاص 10 میلیون ریال سعودی به هر انجمن ادبی از جمله این اصلاحات به شمار می رود.

پادشاه عربستان همچنین تصمیم دارد اقداماتی را نیز برای کاهش بیکاری در جامعه اتخاذ کند.

از سوی دیگر شماری از جوانان عربستان سعودی 23 فوریه (4 اسفند) طی بیانیه ای خطاب به عبدالله بن عبدالعزیز اعلام کردند که کشور به حمایت از وحدت ملی و تقویت ثبات داخلی نیاز دارد که این امر برگزاری گفتگوی ملی را اقتضا می کند.

در بخش دیگر بیانیه همچنین بر ضرورت تسریع در اصلاحات سیاسی و توسعه مشارکت مردمی و جدایی میان دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و قضایی به ویژه استقلال دستگاه قضایی تاکید شده است.

در ادامه بیانیه از پادشاه عربستان خواسته شده است که تشکیل دولت طبق اصول و قوانین فراگیر و دقیق صورت گیرد به طوری که میانگین سنی وزیران 40 سال باشد و فرصت حضور زنان در عرصه سیاسی نیز فراهم شود.

آزادی، عدالت، حاکمیت قانون، برقراری مساوات میان شهروندان و احترام به حقوق فردی و اجتماعی و اعطای حقوق کامل زنان از دیگر خواسته های مردم در این بیانیه بود.