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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

دستجردی:

3900 میلیارد ریال یارانه دارو پیش بینی شد

3900 میلیارد ریال یارانه دارو پیش بینی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیش بینی می شود سه هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار برای یارانه دارو طی سال 90 اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرضیه وحید دستجردی پیش از ظهر پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان ارومیه با اشاره به اینکه یارانه دارو طی سال آینده حذف نمی شود، افزود: دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی موظف شده 10 درصد یارانه ها را به صورت هدفمند به حوزه دارو و درمان اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه با اختصاص این میزان اعتبار، سرانه سلامت در کشور افزایش می یابد، بیان داشت: اجرای هدفمندی یارانه ها آثار مثبتی در بخش بهداشت و درمان داشته و باعث کاهش هزینه های مردم می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید از طرح های عمرانی این بخش در شهرهای نقده و خوی به آذربایجان غربی سفر کرده است.

کد مطلب 1260593

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