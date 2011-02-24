3900 میلیارد ریال یارانه دارو پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرضیه وحید دستجردی پیش از ظهر پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان ارومیه با اشاره به اینکه یارانه دارو طی سال آینده حذف نمی شود، افزود: دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی موظف شده 10 درصد یارانه ها را به صورت هدفمند به حوزه دارو و درمان اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه با اختصاص این میزان اعتبار، سرانه سلامت در کشور افزایش می یابد، بیان داشت: اجرای هدفمندی یارانه ها آثار مثبتی در بخش بهداشت و درمان داشته و باعث کاهش هزینه های مردم می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید از طرح های عمرانی این بخش در شهرهای نقده و خوی به آذربایجان غربی سفر کرده است.