371 میلیارد ریال کالای قاچاق در استانهای البرز و تهران کشف شد

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای ارتقای توان عملیاتی و افزایش ناوگان گشت موتوری و افزایش قدرت تحرک و تعقیب مجرمین طرح فعال کردن گشتهای موتوری در اسفندماه سال جاری در دستور کار این نیرو قرار گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همه ساله با نزدیک شدن به فصل بهار در اسفندماه شاهد افزایش سفرهای شهری، مبادلات پولی، خرید عموم از مراکز تجاری و اخذ پول از بانکهای سطح استان هستیم.

اکبرشاهی در ادامه افزود: بنا به دلایل مذکور و افزایش سفرها در سنوات گذشته، شاهد حضور افراد بزهکار جهت اعمال مجرمانه در این ایام در سطح شهر بودیم که با ارائه طرحهای مذکور از حضور این افراد در این ایام از سال جلوگیری خواهد شد.

شناسایی و برخورد با سارقین باسابقه

این مسئول تاکید کرد: یکی از اقداماتی که برای کاهش جرایم در دستور کار قرار داده ایم، شناسایی و برخورد با سارقین سابقه دار بوده است و دیگری افزایش گشت های موتوری و ماشینی در مناطق جرم خیز استان به صورت هدف؛ مقابل درب بانکها، پاساژها و مراکز خرید و همچنین طلافروشی ها مستقر خواهند شد تا در کمترین زمان ممکن برای انجام ماموریتهای 110 در صحنه حضور یابند.

اکبرشاهی در ادامه ازکشف کالاهای قاچاق طی 11 ماه گذشته سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 371 میلیارد ریال انواع کالاهای قاچاق در سطح استان های البرز و تهران کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: در بحث کشفیات مواد مخدر 16 تن و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و 80 باند مواد مخدر نیز تاکنون متلاشی شد.