نتایج انتخابات اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این انتخابات 389 تعرفه رای مصرف شد که هیچ یک از آنها باطل اعلام نشد ضمن اینکه از این تعداد تعرفه 382 رای با نام بود.

همچنین محمد رحیم امیری و حسن عبدالخانی هر دو از بخش صنعت و معدن طی روال قانونی و هر یک به شکل جداگانه ای از رقابت در این دوره از انتخابات انصراف داده بودند.



تعداد آرا و افراد راه یافته به اتاق بازرگانی اهواز به شرح زیز هستند:



بخش بازرگانی:

1-عبدالرحمن سلیمانی مقدم با 248 رای

2- حمید مهاوی با 213 رای

3- عدنان موسی پور با 195 رای

4- نیلوفر حسینی المقدم با 187 رای

5- شهلا عموری با 186 رای

6- عبدالرسول آهنگری با 180 رای



بخش صنعت و معدن:

1-حمید لویمی با 200 رای

2- فرامرز احمدی نژاد با 181 رای

3- مرتضی لطفی با 171 رای

4- عبدالرضا رسولی با 165 رای

5- عبدالکریم امام با 161 رای

6- علی اکبر احمدی دشتی با 161 رای

7- سیدمصطفی حجت نژاد با 158 رای

8- عبدالرضا حرمتی با 155 رای

9- کاظم مهاوی با 155 رای



این افراد پس از دریافت استوار نامه خود از سوی اتاق بازرگانی ایران به صورت رسمی به عضویت هیئت نمایندگان دوره هفتم در خواهند آمد.