جامع ترین سایت اطلاعات شهری استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سایت جامع اطلاعات شهری استان البرز پیش از ظهر پنج شنبه با حضور مسئولان و به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در محل تالار شهیدان ن‍‍ژادفلاح به بهره برداری رسید.

محسن برجی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری کرج در حاشیه افتتاح این سایت در گفتگو با خبرنگار مهر از جامع بودن این سایت در ابعاد مختلف اطلاعات شهری خبر داد.

محسن برجی افزود: این سایت جامع شامل قسمت های اصلی با عناوین بانک اطلاعات شهری،گردشگری در البرزو...است.

وی ادامه داد: همچنین این سایت دارای قابلیت های بسیار با ریزترین اطلاعات می باشد که کلیه علاقه مندان و بازدیدکنندگان می توانند با تفکیک موضوع و منطقه و... به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: این سایت یکی از جامع ترین بانک های اطلاعاتی ویژه استان البرز می باشدکه با زیر شاخه های متنوع از جمله بانک اطلاعات مشاغل گوناگون مانند پزشکی،مهندسی،عمران و.. می تواند پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد.

علاقمندان به بهره برداری از اطلاعات الین سایت جامع می توانند به آدرس www.alborzeman.ir مراجعه کنند.