شهر "زواره" سقوط کرد/ کشتار مردم "الزاویه" به دست گردانهای قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه های الجزیره و العربیه از سقوط شهر زواره و تسلط نیروهای مردمی بر آن پس از بیرون راندن مزدوران رژیم قذافی خبر دادند.



از سوی دیگر در حملات گردانهای قذافی به مردم تحت محاصره شهر الزاویه، دست کم 7 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده اند.



الجزیره نیز از استعفای علی هویدی مدیر اداره امنیتی بنغازی و پیوستن وی به انقلاب مردمی خبر داد.



از سوی دیگر وزیر کشور ایتالیا درباره وقوع فاجعه انسانی در لیبی به سبب ادامه کشتار بی رحمانه مردم به دست مزدوران و عوامل رژیم قذافی هشدار داده است.



سیف الاسلام قذافی در اظهاراتی فریبکارانه منکر هر گونه بمباران شهرها از سوی جنگنده های رژیم لیبی شد؛ فرزند دیکتاتور لیبی ادعا کرد : ما نمی توانیم اجازه دهیم که کشتار انجام شود.



از سوی دیگر رژیم قذافی فشارهای زیادی را بر دیپلماتها و سفرای خود در کشورهای مختلف برای جلوگیری از استعفا و پیوستن آنها به مردم اعمال می کند، تا کنون سفرای لیبی در چندین کشور با کناره گیری از مقام خود به انقلاب مردمی پیوسته اند.