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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

قیام مردم لیبی ؛

شهر "زواره" سقوط کرد/ کشتار مردم "الزاویه" به دست گردانهای قذافی

شهر "زواره" سقوط کرد/ کشتار مردم "الزاویه" به دست گردانهای قذافی

رسانه ها از آزاد شدن شهر "زواره" در غرب پایتخت لیبی از چنگال مزدوران و نیروهای وابسته به رژیم دیکتاتوری این کشور و همچنین کشته و زخمی شدن 47 نفر از مردم بیگناه در گردانهای قذافی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه های الجزیره و العربیه از سقوط شهر زواره و تسلط نیروهای مردمی بر آن پس از بیرون راندن مزدوران رژیم قذافی خبر دادند.

از سوی دیگر در حملات گردانهای قذافی به مردم تحت محاصره شهر الزاویه، دست کم 7 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده اند.

الجزیره نیز از استعفای علی هویدی مدیر اداره امنیتی بنغازی و پیوستن وی به انقلاب مردمی خبر داد.

از سوی دیگر وزیر کشور ایتالیا درباره وقوع فاجعه انسانی در لیبی به سبب ادامه کشتار بی رحمانه مردم به دست مزدوران و عوامل رژیم قذافی هشدار داده است.

سیف الاسلام قذافی در اظهاراتی فریبکارانه منکر هر گونه بمباران شهرها از سوی جنگنده های رژیم لیبی شد؛ فرزند دیکتاتور لیبی ادعا کرد : ما نمی توانیم اجازه دهیم که کشتار انجام شود.

از سوی دیگر رژیم قذافی فشارهای زیادی را بر دیپلماتها و سفرای خود در کشورهای مختلف برای جلوگیری از استعفا و پیوستن آنها به مردم اعمال می کند، تا کنون سفرای لیبی در چندین کشور با کناره گیری از مقام خود به انقلاب مردمی پیوسته اند.

کد مطلب 1260613

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