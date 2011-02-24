به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته عرصه سیاست داخلی اتفاقات مختلفی را به خود دید که مهمترین آنها را با هم مرور می کنیم.
در این هفته حضرت آیت الله خامنه ای دردیدار جمعی از میهمانان و متفکران اسلامی شرکت کننده در بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، حضور مردم مصر و تونس در صحنه تا رسیدن به نتیجه نهایی و همچنین حفظ نتیجه را دو عامل مهم در کنار حضور میلیونی برشمردند و افزودند: دشمنان تلاش می کنند تا حرکت مردمی در مصر، تونس و دیگر نقاط دنیای اسلام را غیر اسلامی جلوه دهند.
ایشان همچنین در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم، با تاکید بر اینکه کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط امریکا در منطقه نهفته است فرمودند: دردهای ملتهای منطقه تنها با کوتاه کردن دست شیطان بزرگ آمریکا از سرنوشت ملتها و کشورها علاج می شود.
بودجه 539 هزار میلیارد تومانی رونمایی شد
در هفته ای که گذشت لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. حجم لایحه بودجه سال آینده کل کشور حدود 539 هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به قانون بودجه سالجاری 46 درصد رشد نشان میدهد. محمود احمدی نژاد طی سخنانی ویژگی های لایحه بودجه سال 1390 کشور را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشریح کرد و خواستار حفظ انسجام و شاکله بودجه سال 1390 شد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چنانچه این انسجام حفظ شود دولت میتواند به همه تعهدات خود پاسخ دهد.
رئیس جمهور در حاشیه این مراسم و در پاسخ به این سوال که اقدامات عملی دولت با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه سران قوا علیه یکدیگر صحبت نکنند چه بوده گفت: اقدام عملی ما این بوده که کاری نکنیم.
در این هفته سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه لغو شد و علت لغو هشتاد و هفتمین سفر استانی دولت به استان کرمانشاه با توجه به ارائه لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی حجم بالای کارهای قوه مجریه عنوان شده است، البته گفته می شود این سفر به هفته آینده موکول شده است.
سفر رئیس جمهور به جزیره کیش
همچنین در هفته ای که گذشت رئیس جمهور در سفری یک روزه برای شرکت در همایش دستاوردهای فناوری های نوین در ارتقاء زندگی انسان به جزیره کیش رفت. احمدی نژاد در این مراسم احیاء روش و فرهنگ ایرانی برای استفاده از علم و فناوری را ضروری دانست و گفت: با بازگشت به روش های بومی می توان یک شبه ره صد ساله را طی کرد. وی در این مراسم از تمبر "دستاوردهای فناوری های ایران در حوزه صلح" رونمایی کرد.
ضمن اینکه در ابتدای این مراسم تعدادی از دانشمندان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور در سخنانی دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارایه کردند. همچنین در این سفر رئیس جمهور به صورت سرزده از محله محروم و قدیمی صفین کیش دیدار و با اهالی این محله به صورت صمیمی و رو در رو به گفتگو نشست.
رئیس جمهور در هفته ای که گذشت مرکز علوم اعصاب و بخش "آی.سی.یو" بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) را افتتاح کرد. وی در این مراسم آغاز طرح پزشک خانواده و تلاش برای تحت پوشش بیمه ای قرار دادن همه مردم و تمام خدمات درمانی را دو گام دولت در حوزه بهداشت عمومی در سال آینده عنوان کرد.
در هفته ای که گذشت ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پیام صلح و دوستی پس از عبور از کانال سوئز وارد آب های دریای مدیترانه شد.
حادثه تروریستی در مریوان بوقوع پیوست
در این هفته در یک عملیات تروریستی که در مریوان بوقوع پیوست دو تن از ماموران نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.
جلیلی: موج بیداری جهانی علیه آمریکا رو به گسترش است
در این هفته حجت السلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در برخورد با فتنهگران باید یک اقدام ملی صورت گیرد، گفت: حمایت برخی از خواص از فتنه گران بعد از دستگیری آنها ممکن است تبدیل به غائله ای شود که برای نظام هزینه بر خواهد بود. همچنین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از کتاب "فرهنگ، نظام فرهنگی و تولیدات فرهنگی" که شامل مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی کشور است، رونمایی کرد.
مصلحی: حرکتهای منافقان در روز 25 بهمن شناسایی شده است
همچنین در هفته ای که گذشت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره حوادث 25 بهمن گفت: روز 25 بهمن نقطه عطفی در بحث فتنه بود، از آن نظر که دقیقا ضد انقلاب و همه گروههای ضد انقلابی که تکلیفشان روشن است به میدان آمدند و از جمله نفاق نیز وارد عرصه شد، منافقین در این روز فعال بودند و از ابتدا هم به دنبال طراحی، شناسایی و برنامهریزی بودند.
فاطمه آجرلو و فاطمه آلیا دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس به نیویورک رفتند و مورد استقبال محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد قرار گرفتند.
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