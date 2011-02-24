به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته عرصه سیاست داخلی اتفاقات مختلفی را به خود دید که مهمترین آنها را با هم مرور می کنیم.

انقلاب مردم مصر حرکتی مردمی و قطعاً اسلامی است که باید تقویت شود



در این هفته حضرت آیت الله خامنه ای دردیدار جمعی از میهمانان و متفکران اسلامی شرکت کننده در بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، حضور مردم مصر و تونس در صحنه تا رسیدن به نتیجه نهایی و همچنین حفظ نتیجه را دو عامل مهم در کنار حضور میلیونی برشمردند و افزودند: دشمنان تلاش می کنند تا حرکت مردمی در مصر، تونس و دیگر نقاط دنیای اسلام را غیر اسلامی جلوه دهند.

کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط امریکا در منطقه نهفته است



ایشان همچنین در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم، با تاکید بر اینکه کلید حل مشکلات مسلمانان در جمع شدن بساط امریکا در منطقه نهفته است فرمودند: دردهای ملتهای منطقه تنها با کوتاه کردن دست شیطان بزرگ آمریکا از سرنوشت ملتها و کشورها علاج می شود.

بودجه 539 هزار میلیارد تومانی رونمایی شد

در هفته ای که گذشت لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. حجم لایحه بودجه سال آینده کل کشور حدود 539 هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به قانون بودجه سالجاری 46 درصد رشد نشان می‌دهد. محمود احمدی نژاد طی سخنانی ویژگی های لایحه بودجه سال 1390 کشور را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشریح کرد و خواستار حفظ انسجام و شاکله بودجه سال 1390 شد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چنانچه این انسجام حفظ شود دولت می‌تواند به همه تعهدات خود پاسخ دهد.

احمدی نژاد: اقدام عملی ما برای پرهیز از اختلاف افکنی این بوده که کاری نکنیم



رئیس جمهور در حاشیه این مراسم و در پاسخ به این سوال که اقدامات عملی دولت با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه سران قوا علیه یکدیگر صحبت نکنند چه بوده گفت: اقدام عملی ما این بوده که کاری نکنیم.

این مراسم حاشیه هایی را هم به همراه داشت که جالب ترین آنها این بود که احمدی نژاد قبل از ترک تریبون از آنجا که بحث هایی از تصویب لایحه بودجه 90 به صورت چند دوازدهم شنیده بود به نمایندگان بامزاح گفت: با تصویب بودجه عالی و سازنده، عید نوروز را باخانواده های خود خواهید گذراند. او همچنین گفت عید نوروز اگر بدون تصویب بودجه به خانه بروید راهتان نمی دهند.

سفر احمدی نژاد به کرمانشاه لغو شد



در این هفته سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه لغو شد و علت لغو هشتاد و هفتمین سفر استانی دولت به استان کرمانشاه با توجه به ارائه لایحه بودجه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی حجم بالای کارهای قوه مجریه عنوان شده است، البته گفته می شود این سفر به هفته آینده موکول شده است.



سفر رئیس جمهور به جزیره کیش



همچنین در هفته ای که گذشت رئیس جمهور در سفری یک روزه برای شرکت در همایش دستاوردهای فناوری های نوین در ارتقاء زندگی انسان به جزیره کیش رفت. احمدی نژاد در این مراسم احیاء روش و فرهنگ ایرانی برای استفاده از علم و فناوری را ضروری دانست و گفت: با بازگشت به روش های بومی می توان یک شبه ره صد ساله را طی کرد. وی در این مراسم از تمبر "دستاوردهای فناوری های ایران در حوزه صلح" رونمایی کرد.



ضمن اینکه در ابتدای این مراسم تعدادی از دانشمندان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور در سخنانی دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارایه کردند. همچنین در این سفر رئیس جمهور به صورت سرزده از محله محروم و قدیمی صفین کیش دیدار و با اهالی این محله به صورت صمیمی و رو در رو به گفتگو نشست.

دو گام اساسی دولت در حوزه سلامت عمومی/ همه مردم تحت پوشش بیمه



رئیس جمهور در هفته ای که گذشت مرکز علوم اعصاب و بخش "آی.سی.یو" بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) را افتتاح کرد. وی در این مراسم آغاز طرح پزشک خانواده و تلاش برای تحت پوشش بیمه ای قرار دادن همه مردم و تمام خدمات درمانی را دو گام دولت در حوزه بهداشت عمومی در سال آینده عنوان کرد.

خودروی هوشمند الکتریک هیدروژن با حضور احمدی نژاد رونمایی شد رئیس‌جمهور در هفته ای که سپری کردیم در حاشیه جلسه هیئت دولت از خودروی هوشمند 'هیبرید پیل سوختی' که برای اولین‌بار در خاورمیانه توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده است، رونمایی کرد.

بهره برداری از 32 طرح علمی و تحقیقاتی دانشگاه مالک اشتر

در هفته ای که سپری کردیم با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 32 طرح علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به بهره‌برداری رسید.

پایگاه اینترنتی دفتر فرماندهی بسیج راه‌اندازی شد

در این هفته پایگاه اینترنتی دفتر رئیس سازمان بسیج مستضعفین به آدرس اینترنتی www.basij.ir افتتاح شد.

نیروی دریایی ارتش وارد دریای مدیترانه شد/ عبور از کانال سوئز



در هفته ای که گذشت ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پیام ‏صلح و دوستی پس از عبور از کانال سوئز وارد آب های دریای مدیترانه شد.



حادثه تروریستی در مریوان بوقوع پیوست



در این هفته در یک عملیات تروریستی که در مریوان بوقوع پیوست دو تن از ماموران نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.

باهنر: دولت رکورد زد

در این هفته محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری در خصوص لایحه بودجه سال 90 گفت: دولت موظف بود تا 15 آذر این لایحه را به مجلس تقدیم کند اما متاسفانه دولت در موعد قانونی نتوانست این لایحه را به مجلس تقدیم کند و رکورد تاخیر در ارائه این لایحه را به نام خود به ثبت رساند.



جلیلی: موج بیداری جهانی علیه آمریکا رو به گسترش است

در هفته ای که سپری کردیم سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه آمریکا بزرگترین پشتیبان رژیم های دیکتاتوری در آمریکای لاتین و خاورمیانه است، موج بیداری علیه استکبار جهانی را رو به گسترش دانست.

برای برخورد با فتنه‌گران باید یک اقدام ملی صورت گیرد



در این هفته حجت السلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه در برخورد با فتنه‌گران باید یک اقدام ملی صورت گیرد، گفت: حمایت برخی از خواص از فتنه گران بعد از دستگیری آنها ممکن است تبدیل به غائله ای شود که برای نظام هزینه بر خواهد بود. همچنین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از کتاب "فرهنگ، نظام فرهنگی و تولیدات فرهنگی" که شامل مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی کشور است، رونمایی کرد.



مصلحی: حرکت‌های منافقان در روز 25 بهمن شناسایی شده است



همچنین در هفته ای که گذشت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره حوادث 25 بهمن گفت: روز 25 بهمن نقطه عطفی در بحث فتنه بود، از آن نظر که دقیقا ضد انقلاب و همه گروه‌های ضد انقلابی که تکلیف‌شان روشن است به میدان آمدند و از جمله نفاق نیز وارد عرصه شد، منافقین در این روز فعال بودند و از ابتدا هم به دنبال طراحی، شناسایی و برنامه‌ریزی بودند.

وی ادامه داد: البته برادران ما موفقیت خوبی در این زمینه به دست آوردند و حرکت‌های منافقان شناسایی شد و اقدامات لازم علیه آن‌ها صورت گرفت که البته بحث‌های قضایی نیز انجام خواهد شد که به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

سفر دو نماینده مجلس شورای اسلامی به نیویورک



فاطمه آجرلو و فاطمه آلیا دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس به نیویورک رفتند و مورد استقبال محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد قرار گرفتند.







