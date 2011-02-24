واکنش وزیر ارشاد به لغو مجوزها/ استقرار صوری ستاد اجرایی نمایشگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته جاری یک بار در جمع خبرنگاران حاضر شد و به موضوع لغو مجوز برخی ناشران هم واکنش نشان داد.

سیدمحمد حسینی که در حاشیه اجلاس مسئولین بانوان حزب موتلفه اسلامی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد: بعضی از موسسات انتشاراتی ابتدا باید مجوز انتشاراتی خود را تمدید می‌کردند که البته مجور برخی از آنها به علت وجود برخی مشکلات تمدید نشد. مثلاً مجوز نشر کاروان متعلق به آرش حجازی که در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام مشغول بود، لغو شد.

خبرهای تازه از ترجمه‌های مشترک خواهران عزیزی

به زودی کتاب‌هایی از آلیس مونرو، هاروکی موراکامی و یوکو اوگاوا با ترجمه مشترک آسیه و پروانه عزیزی منتشر می‌شود. این خبر گرچه اهمیت ویژه‌ای ندارد، از این جهت که به ترجمه‌های مشترک دو خواهر اشاره دارد، جالب توجه است.

خواهران عزیزی تاکنون مجموعه داستان‌ها و رمان‌های متعددی را از نویسندگان انگلیسی زبان به فارسی برگردانده‌اند و برخی از آنها هم با استقبال مخاطبان به چاپ‌های بعدی رسیده‌اند؛ از جمله این کتاب‌ها "کافکا در ساحل" اثر هاروکی موراکامی بود.

آنطور که آسیه عزیزی یکی از این دو خواهر می‌گوید آنها ابتدا کتاب مورد نظر را می‌خوانند و بعد از تبادل نظر درباره آن و توافق نهایی برای ترجمه، این کار را شروع و پس از پایان ترجمه هم یک بار آن را مرور و بازبینی می‌کنند.

پروانه عزیزی از ترجمه کتابی شامل تعدادی داستان کوتاه از نویسندگان مشهور جهان و به انتخاب هاروکی موراکامی خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "داستان‌های روز تولد" است و شامل 12 داستان کوتاه که یکی از آنها نوشته خود موراکامی و مابقی آثار کوتاه‌نویسانی مانند دیک جانسون، ریموند کارور و دانیل لیونز است.

وی همچنین از پایان ترجمه مشترک رمانی با عنوان "دور از او" اثر نویسنده کانادایی آلیس مونرو با همکاری خواهرش (آسیه عزیزی) خبر داد و ابراز امیدواری کرد این کتاب 184 صفحه‌ای هم به زودی با اخذ مجوز نشر روانه بازار شود.



همه چیز درباره جشنواره شعر فجر

در هفته‌ای که گذشت نشست رسانه‌ای پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با حضور یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب و رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، محمود اکرامی‌فر و مصطفی امیدی دبیران کل، علمی و اجرایی آن صبح امروز شنبه در ساختمان فجر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد.

موضوعی که سایه‌اش را کاملاً بر این نشست مستولی کرده بود، بحث داوری‌ها و اسامی داوران بود؛ مسئولان ابتدا تمایلی به اعلام این اسامی نداشتند اما با اصرار خبرنگاران سرانجام راضی شدند این کار را بکنند و به این ترتیب امسال و برای اولین بار اسامی داوران جشنواره شعر فجر بر کسی پوشیده نمی‌ماند.

مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره شعر فجر 7 اسفند در تالار یوسف شریعت‌زاده کتابخانه ملی و مراسم اختتامیه آن 10 اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.

نمایشگاهی که تا روز آخر بی‌نصیب از حاشیه نبود

اما حاشیه‌های سومین نمایشگاه کتاب کودک همچنان ادامه دارد. در تازه ‌ترین مورد برپایی هشتمین نمایشگاه مواد غذایی در ورودی مصلی و استقبال قابل توجه شهروندان تهرانی از آن، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان را که چند متر بالاتر از این نمایشگاه دایر است، به حاشیه برد.

به نظر می‌رسد اولویت‌های سبد مصرف در میان خانوارهای ایرانی باعث شده که آنها بازدید از نمایشگاه عرضه مواد غذایی و محصولات بهداشتی را به نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان که تقریباً به صورت همزمان در مصلای تهران برپا شده، ترجیح دهند.

در واکنش به این وضعیت، محسن یگانه‌کاری رئیس سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران با تائید نگرانی‌های برخی غرفه‌داران حاضر در این نمایشگاه اطمینان داد آنها در پایان این رویداد فرهنگی، با رضایت از مصلی خارج شوند و گفت: مطمئنم در روزهای آخر فروش کتاب به حد مطلوب خواهد رسید.



وعده خرید 3000 نسخه از آثار برگزیده

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در ضیافت شام با مسئولان، داوران و تعدادی از برگزیدگان جایزه کتاب سال وعده داد 1000 تا 3000 نسخه از 5 اثر برگزیده در بخش ویژه قرآن و کتاب‌های برگزیده در حوزه‌های علوم انسانی این جایزه خریداری شود.

در این مراسم همچنین پرویز بیگی حبیب‌آبادی از داوران بخش شعر این جایزه پیشنهاد کرد جایزه کتاب سال هر ساله در رشته شعر برگزیده داشته باشد.وی گفت: شعر حوزه مهمی است و هنر ملی ما محسوب می‌شود و از این جهت باید توجه بیشتری به آن صورت گیرد و در داوری‌های جایزه کتاب سال، داوران نباید مقید به کسب 90 امتیاز از سوی یک شاعر برای برگزیده اثرش باشند.

لغتنامه فارسی به حرف "ب" رسید

اما بشنوید از روند تدوین لغتنامه فارسی؛ آنطور که یک عضو هیئت مولفان موسسه لغتنامه دهخدا گفته، تدوین لغتنامه فارسی این موسسه به حرف "ب" رسیده است.

ایرج مهرکی ابراز امیدواری کرده مجلدات مربوط به این حرف تا اوایل سال آینده منتشر شود.وی همچنین از سوء استفاده یک شرکت غیرمرتبط با موسسه لغتنامه دهخدا در طراحی سایت با عنوان و لوگوی این موسسه خبر داد و با اشاره به وابستگی موسسه لغتنامه دهخدا به دانشگاه تهران، گفت: آن سایت هیچ ارتباطی با موسسه لغتنامه دهخدا یا دانشگاه تهران نداشت و پس از پیگیری مسئولان این دانشگاه، مسدود شد.



انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران به فروردین 90 موکول شد

خبردیگری که این هفته توجه اهالی چاپ را به خود معطوف کرد،موکول شدن انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به فروردین 90 بود.

علی نیکوسخن رئیس این اتحادیه گفت: قرار است مجمع امور صنفی وزارت بازرگانی هفته آینده این اسامی را اعلام کند اما با توجه به سفارشهای چاپی شب عید و فعالیت متراکم چاپخانه‌ها، به احتمال زیاد انتخابات در فروردین 90 برگزار می‌شود.



مصطفی تینای تهرانی، بهمن پورمند، محمد کلاری،حجت‌الله مجابی، احمدرضا اعتمادمظاهری،میریونس جعفری، مجتبی هاشمی ، بابک عابدینی، محمدعلی اقبال توانا،محمد بی‌طرفان، مهدی صاحب‌الزمانی، اصغر شادمانی، علی نجفی، رضا عقیلی، شاهرخ شیرمست و علی نیکوسخن نامزدهای دوره بعدی هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران هستند.

یک افتتاحیه پر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی

در هفته‌ای که گذشت فروشگاه مرکزی شهر کتاب رسماً افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فروشگاه محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهدی فیروزان مدیر عامل موسسه شهر کتاب، سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامحسین ابراهیمی دینانی نویسنده و استاد فلسفه، خسرو سینایی سینماگر و مستندساز و تعدادی از چهره‌های ادبی و فرهنگی کشور حضور داشتند.

اسناد خانواده فرمانفرمایان در کتابخانه مجلس

در هفته جاری بیش از 50 هزار برگ سند خانواده فرمانفرمایان به کتابخانه مجلس اهدا شد.

این اسناد مربوط به زمان حکمرانی عبدالحسین فرمانفرما درنقاط مختلف کشور است که توسط خانواده فرمانفرمایان به کتابخانه مجلس اهدا شده است.

استقرار صوری ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب تهران!

اوایل بهمن‌ماه امسال یکی از رسانه‌ها به نقل از معاون اجرایی نمایشگاه آتی خبر از استقرار ستاد اجرایی نمایشگاه در مصلای تهران داده بود.

حمید قبادی گفته بود: با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی شده و آغاز فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه کتاب تهران‌ در نخستین اقدام ستاد اجرایی نمایشگاه در مصلی مستقر شده و با استقرار این ستاد فعالیت‌های اجرایی برای برگزاری دوره بعدی این رویداد فرهنگی رسما آغاز شده است. به گفته وی این اقدام درپی مکاتبه بهمن دری رئیس نمایشگاه‌ بیست وچهارم و اصغر نادری مدیرعامل مصلای امام خمینی (ره) صورت گرفته و بر این اساس مدیریت مصلی فضایی را در اختیار ستاد اجرایی قرار داده و همکاران معاونت اجرایی نمایشگاه آن را تجهیز و آماده‌‌سازی‌ کرده‌اند. اما برخلاف اظهارات این مقام مسئول تنها تابلویی با عنوان "ستاد اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران" در یکی از ساختمان‌های مستقر در محوطه مصلی نصب شده و هیچگونه فعالیت اجرایی در این ساختمان صورت نمی‌گیرد.



با اینکه مسئولان بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آغاز فعالیت‌های ستاد اجرایی نمایشگاه خبر می‌دهند، گزارش‌ها و تصاویر واقعی از در مصلای تهران حاکی از وجود تنها یک تابلو تحت این عنوان حکایت دارد! خبرنگار مهر در زمان‌های مختلف و به صورت تصادفی به مصلی رفت و هر بار تنها با درِ قفل شده ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب تهران روبرو شد و موفق به کسب اطلاع از روند فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه نشد.



کاهش تعداد ناشران داخلی نسبت به دوره قبل



خبر دیگر از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تهران اینکه به گفته بهمن دری رئیس این نمایشگاه 1900 ناشر داخلی برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با آمار سال گذشته ناشران (2047 ناشر داخلی) 147 ناشر کمتر است.



در همین رابطه لازم به یادآوری است که در فاصله دو ماه و نیم تا نمایشگاه کتاب تهران، هنوز مدیران کمیته‌های 10 گانه این نمایشگاه معرفی نشده‌اند و این در حالی است که چندی پیش بهمن دری رئیس این نمایشگاه، اعضای شورای سیاستگذاری آن را معرفی کرده بود.



کمیته‌های 10 گانه نمایشگاه که اسامی مسئولان آنها مبهم است، عبارتند از: کمیته ناشران داخلی، کمیته اجرایی، کمیته رفاهی، کمیته روابط عمومی، کمیته پشتیبانی، کمیته جنبی، کمیته نظارت و ارزشیابی، کمیته تشریفات، کمیته مالی و کمیته پیگیری امور قراردادها.



نمایشگاه کتاب تهران قرار است از 14 تا 24 اردیبهشت ماه سال 1390 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شود.

کتابی برای شهروندان کشورهای عضو اکو

در میانه هفته اخیر کتاب جامع اطلاعات گردشگری کشورهای اکو با حضور سفرای 10 کشور عضو رونمایی شد.

این کتاب با عنوان"راهنمای توریسم در منطقه اکو" (ECO Tourist Guidebook) به زبان انگلیسی منتشر شده و راهنمای خوبی برای گردشگران مقیم این کشورها و کشورهای دیگر جهان است.

کتاب اخیر محصول کار مشترک و فشرده کشورهای عضو اکو است و اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو در آن گرد آمده است.



حاشیه‌های همایش خواجه نصیر

در هفته اخیر یک همایش بزرگ دوروزه برای خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد که البته حاشیه‌هایی هم داشت؛ از جمله اینکه ویزای یک پژوهشگر آمریکایی دعوت شده دیر صادر شد.

وزارت امور خاجه کشورمان ویزای "رابرت جی موریسون" پژوهشگر آمریکایی حوزه مطالعات ادیان را یک روز بعد از آغاز همایش خواجه نصیر، صادر کرد.



این در حالی است که موریسون دو سال پیش در جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و لوح تقدیر خود را از دست محمود احمدی‌نژاد دریافت کرده بود.

در همین حال به خاطر تحولات لیبی امکان حضور بشیر زاگوون در همایش مذکور فراهم نشد و احمد اشرف‌اف (پژوهشگر ازبک) هم به دلیل مشکلات شخصی نتوانسته به همایش بیاید.

نخستین همایش بین‌المللی علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی صبح چهارشنبه با حضور 50 اندیشمند ایرانی و خارجی و جمعی از مسئولان فرهنگی در کتابخانه ملی گشایش یافت و تا بعد از ظهر امروز (پنجشنبه 5 اسفند) ادامه دارد.