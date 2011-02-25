تولید مواد اولیه صنایع الکترونیک بدون استفاده از مواد سمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسماعیل دره زرشکی عضو هیئت علمی پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به کاربردهای نانو ذرات هماتیت گفت: این نانو ذرات به دلیل کاربرد در واکنشهای کاتالیستی، تجهیزات الکترونیکی چون نیمه رساناها و حسگرهای گازی، صنایع رنگ و باتریهای لیتیمی قابل شارژ مجدد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.



وی با اشاره به چگونگی تهیه نانو ذرات هماتیت اظهار داشت: پس از انجام فرآیند موفق شدیم در دمای 500 درجه سانتیگراد نانو‌ذرات هماتیت را تولید کنیم.



دره زرشکی، تولید نانوذرات هماتیت با میانگین ابعاد 18 نانومتر را نتیجه مهم این پژوهش عنوان کرد و ادامه داد: عدم نیاز روش به کار رفته برای تولید نانوذرات هماتیت به تجهیزات پیچیده و مواد آلی سمی از مزیتهای این تحقیق نسبت به تحقیقات پیشین است.



به گفته مجری طرح، علاوه بر این موفق به سنتز نانوذرات مگ همایت به روش ترسیب تک مرحله ای شده که نتایج آن در مجله Materials Letters منتشر شده است.