به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، از آغاز مرحله اول اجرای دوره آموزش نانوایان در پی عقد قرارداد شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان با اداره کل فنی و حرفه ای استان خبر داد.

خالقی گفت: در مرحله اول این دوره آموزشی، 80 نفر از شاغلین در واحدهای نانوایی شهر زنجان در قالب 58 ساعت تحت عنوان "کارگر پیشکار واحدهای تولید نان" آموزش می بینند.

وی افزود: این آموزش ها شامل مباحثی چون اصول نگهداری آرد، بهداشت فردی و محیطی، بهداشت تجهیزات، عمل آوری و نگهداری خمیر است که در محل مرکز مهارت‌های اداره فنی و حرفه ای برگزار می شود.

مدیر عامل شرکت غله استان زنجان یادآور شد: این دوره آموزشی از 23 بهمن ماه امسال به مرحله اجرا در آمده است و طی زمانبندی و برنامه ریزی های صورت گرفته برای کلیه شاغلین واحدهای نانوایی برگزار خواهد شد.



