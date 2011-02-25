عملیات اجرایی ساخت مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک زنجان آغاز شد

دکتر حسن یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اعلام این خبر افزود: این بخش با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در فضایی بالغ بر دو هزار مترمربع احداث می شود.

یاری تصریح کرد: همچنین با فراهم شدن مجموعه شرایط لازم از جمله مجوز، نیروی تخصصی و امکانات به زودی مراکز تخصصی ناباروری و کلیه نیز راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان بزرگترین بیمارستان شمالغرب است اظهار داشت: راه اندازی تمام مراکز تخصصی برای این مجموعه در نظر گرفته شده است که در حال حاضر نیز بسیاری از این مراکز راه اندازی شده اند.

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان خاطرنشان کرد: مرکز فوق تخصصی اعصاب نوزادان از معدود مراکز موجود در کشور است که در این بیمارستان راه اندازی شده و فعال است.

یاری از راه اندازی فاز دوم بیمارستان با مساحت 20 هزارمترمربع و 220 تخت بستری خبر داد و گفت: فاز دوم در ضلع جنوبی بیمارستان واقع شده و نقشه‌ها و طرح‌ها نیز برای اجرا آماده شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای احداث فاز دوم این بیمارستان در هفت طبقه را بالغ بر 20 میلیارد تومان و مدت زمان احداث آن را نیز بسته به تخصیص و جذب به موقع اعتباراتاعلام کرد.

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی (ره) زنجان پس از اولین سفر ریاست جمهوری در اردیبهشت 1385 به استان و الزام دانشگاه به بهره برداری از بیمارستان و پس از سالها انتظار مردم استان، مقارن با بیست و نهمین سالگرد طلوع فجر انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1386 راه اندازی شد.

این مرکز یکی از مجهزترین مراکز دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مرکز ترومای استان که درسال 88 به عنوان اولین مرکز هیئت امنایی استان از طرف وزارت بهداشت و درمان مورد تائید قرارگرفت و در حال حاضر با 540 تخت ثابت و تخصصهای متعدد مشغول ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم استان زنجان و استانهای همجوار است.