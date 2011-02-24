دومین جشن شکوفه های نارس در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دومین جشن شکوفه های نارس با حضور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاون درمان دانشگاه و والدین و فرزندان نارس ظهر پنج شنبه در سالن همایش های بین المللی روزبه زنجان برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از راه اندازی بخش مراقبت های ویژه نوزادان از دو سال گذشته در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازی این مرکز تلاش های فراوانی در راستای مراقبا از سلامت نوزاد صورت گرفته و این مرکز با وجود پزشکان متخصص و فوق متخصص در عالترین سطح رده بندی قرار دارد.

رامین فرزام اظهار داشت: تعداد تخت های بخش مراقبت های ویژه نوزادان نیز از هشت تخت به 15 تخت رسیده و تا 30 تخت نیز قابل افزایش است.

فرزام همچنین از افزوده شدن دو پزشک مقیم در این بخش خبر داد و گفت: با حضور پزشکان مقیم در این بخش شاهد ارائه خدمات بیشتر در زمانهای بیشتر در داخل بیمارستان خواهیم بود.

رئیس بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله موسوی و فوق تخصص کودکان نیز خاطر نشان کرد: با راه اندازی این مرکز در زنجان میزان نوزادان زنده طی دو سال از 43 درصد به 80 درصد رسیده است.

اصغر مرزبان افزود: شاخص مرگ و میر نوزادان از جمله شاخص های سلامت و توسعه یافتگی کشورهاست که میانگین این شاخص در جهان 18 مرگ در هر هزار تولد بوده و در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان 13 در هزار است.

مرزبان یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال جاری از 310 تولد نوزاد، 277 تولد زنده داشته ایم و این به معنای این است که شاخص مرگ نوزاد در این مرکز به 90 درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: در راستای رسیدن به نقطه ایده آل نیاز به راه اندازی ستاد مرکزی انتقال نوزاد، مرکز غربالگری قوی نوزادان و انجم خیریه حمایت از نوزادان نارس داریم.

این همایش از ساعت 10 صبح تا یک ظهر ادامه داشت و در پایان از پزشکان و کارکنان بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله موسوی زنجان تقدیر شد.

اولین جشن شکوفه های نارس سال گذشته برگزار شده بود و امسال نیز دومین جشن برگزار شد.

بارداری به طور طبیعی حدود 40 هفته طول می‌کشد نوزادی که 3 هفته یا بیشتر زودتر از این زمان متولد شود، نارس به حساب می‌آید، نوزادانی که نزدیک به زمان 40 هفته به دنیا بیایند، مشکلات کمتری خواهد داشت.

نوزادانی که زودتر و نزدیک به 32هفتگی (اندکی بیش از 7 ماهگی) متولد می‌شوند،‌ نمی‌توانند به خودی خود بخورند، تنفس کنند، گرمای بدن‌شان را حفظ کنند. اما پس از اینکه به این نوزادان زمان داده شد تا رشد کنند، اغلب آنها می‌توانند بیمارستان را ترک کنند.