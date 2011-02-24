374 کانون فرهنگی مساجد در استان زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان علی اسماعیل پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از تاسیس این دبیرخانه در سال 71، تا سال 84 نزدیک به 2 هزار کانون در سطح کشور ایجاد شد که این رقم در حال حاضر به 8 هزار کانون افزایش یافته است.

وی یکی از مزایای فعالیت کانونهای مساجد نسبت به مجتمع های فرهنگی و هنری را شبکه وسیع آنها در حوزه شهری و روستایی عنوان کرد و افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان، مصوب شد مبلغ 200 میلیون تومان به منظور انجام فعالیت های فرهنگی طی سال های 89 و 90 در اختیار دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قرار گیرد

اسماعیل پور، به عقد تفاهم نامه ای میان استاندار و مسئولان کانون مساجد استان زنجان اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه استانداری زنجان زمینی را برای احداث دبیرخانه کانون مساجد اختصاص خواهد داد و با احداث دبیرخانه کانون های مساجد استان فعالیتهای این مراکز به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: همچنین در این تفاهم نامه مقرر شده است مبلغ هفت میلیارد ریال استانداری و سه میلیارد ریال نیز ستاد عالی کانونهای مساجد کشور برای توسعه فعالیت های کانون های مساجد و رفع مشکل این مراکز اختصاص یابد.

اسماعیل پور با بیان اینکه در حال حاضر 168 کانون در سطح استان فعال است، گفت: 9 هزار و 600 نفر اعضای ثابت این کانون ها هستند که این تعداد در ایام تابستان به بیش از 12 هزار نفر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه توسعه فعالیتهای فرهنگی در روستاها یکی از سیاستهایی است که در حال حاضر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل نیمی از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند، توسعه شبکه فعالیت های فرهنگی در روستاها امری ضروری است که باید از همه ظرفیت ها در این راستا استفاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: همچنین احداث ساختمانی مستقل برای دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با همکاری استانداری زنجان در حال پیگیری است.

اسماعیل پورکانون های فرهنگی و هنری مساجد را بهترین سنگر در مقابل هجوم گسترده تبلیغات روانی دشمنان عنوان کرد و افزود: با توجه به کمیت و کیفیت این کانون ها، آینده درخشانی برای این کانون ها متصور است.